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¿A cuánto ascendieron los préstamos de Banhprovi en primer trimestre 2026?

Los créditos con fondos de la institución bancaria reflejaron una caída interanual de L950.8 millones. Vivienda sigue siendo el sector que se destinan mayores recursos

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 14:54
¿A cuánto ascendieron los préstamos de Banhprovi en primer trimestre 2026?

Las tasas más bajas para créditos de vivienda social y media ofrece Banhprovi en el mercado nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,161.3 millones de lempiras se concedieron en préstamos por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) en el primer trimestre de 2026.

Así lo constató EL HERALDO y de este monto 789 millones de lempiras se destinaron a vivienda, el 68%, seguido por 247.8 millones dirigidos al sector de las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), y para producción 124.5 millones de lempiras.

De enero a marzo pasado la institución bancaria del Estado desembolsó 1,003 financiamientos, la mayoría para vivienda, es decir 424 créditos.

Sin embargo, se refleja una caída interanual de 950.8 millones de lempiras en comparación al mismo período de 2025 cuando se otorgaron 1,129 financiamientos que ascendieron los L2,112.1 millones.

Para febrero también se registró una reducción en los empréstitos conferidos con fondos Banhprovi por 575.9 millones de lempiras.

En cuanto a los desembolsos por género, los hombres son más beneficiados en los préstamos de vivienda y las personas jurídicas en el resto de sectores.

¿Cuáles son las cuotas por tipo de vivienda con fondos Banhprovi?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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