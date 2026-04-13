¿A cuánto ascendieron los préstamos de Banhprovi en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,161.3 millones de lempiras se concedieron en préstamos por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) en el primer trimestre de 2026.

Así lo constató EL HERALDO y de este monto 789 millones de lempiras se destinaron a vivienda, el 68%, seguido por 247.8 millones dirigidos al sector de las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), y para producción 124.5 millones de lempiras.

De enero a marzo pasado la institución bancaria del Estado desembolsó 1,003 financiamientos, la mayoría para vivienda, es decir 424 créditos.

Sin embargo, se refleja una caída interanual de 950.8 millones de lempiras en comparación al mismo período de 2025 cuando se otorgaron 1,129 financiamientos que ascendieron los L2,112.1 millones.

Para febrero también se registró una reducción en los empréstitos conferidos con fondos Banhprovi por 575.9 millones de lempiras.

En cuanto a los desembolsos por género, los hombres son más beneficiados en los préstamos de vivienda y las personas jurídicas en el resto de sectores.