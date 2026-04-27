Venía de una premiación de padel: últimas horas del argentino Brayan Torres antes de morir en Tegucigalpa

Horas antes de que Brayan Torres muriera en una colisión entre un camión y una camioneta, en sus redes sociales publicó una historia que reveló lo que hizo la noche del domingo. Más detalles aquí:
Brayan Torres perdió la vida a causa de un fatal accidente ocurrido a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa, capital del país.
El hecho se registró a eso de las 4 de la mañana, hora en la que se realizó la extracción del cadáver del amasijo de hierro, para luego ser trasladado a la morgue capitalina.
En la morgue fue identificado como Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, de 27 años de edad,originario de Naschel, San Luis, Argentina
En imágenes se observa el vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758. totalmente destrozado de la parte frontal.
Versiones indican que el joven se trasladaba con una mujer, cuya identidad no fue revelada, en horas de la madrugada. Una historia en Instagram reveló lo que pasó antes de la tragedia.
Según sus publicaciones, es que la noche del domingo participó en una premiación torneo de pádel en Tegucigalpa, donde su equipo resultó ganador en algunas categorías.
Luego de su muerte, autoridades policiales realizaron la detención y remisión de la conductora, a quien se le supone responsable del accidente registrado la madrugada de este lunes en el anillo periférico.
A la mujer se le acusa del delito de homicidio con dolo eventual, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
"Tato" se coronó campeón del Pro Padel Player Panamá 2023. Tenía experiencia en entrenamientos individuales, enparejas y grupos pequeños. Años anteriores estuvo como jugador de fútbol en el Club Deportivo Naschel Unidos. Era instructor de padel en Prime Padel Club.
La OG Padel Club, primer Club de Pádel en Hondura, lamentó profundamente la muerte de Brayan Torres, padelista profesional.