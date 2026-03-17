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¿Por qué “El Principito” habría ordenado la muerte de Valeria Alvarado?: Esto se sabe

Dennis Alexander Galván, alias “Galván”, y Ariel Alexander Boquín Chávez, alias “Vegueta”, habrían delatado a “El Principito”, lo que ayudó a su captura

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 21:02
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Cristian Ariel Rodríguez Ortega, fue capturado por las autoridades el pasado 12 de marzo en la aldea El Milagro, como parte de las investigaciones del caso de Valeria Alvarado.

 Foto: Redes sociales
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Cristian Ariel Rodríguez Ortega, de 26 años, es el tercer implicado en el caso de Valeria Alvarado y, según las confesiones de los otros dos implicados, sería el autor intelectual del crimen.

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Dennis Alexander Galván y Ariel Alexander Boquín Chávez, según informó la Policía a La Prensa, señalaron que Cristian Ariel Rodríguez Ortega, alias “El Principito”, era su jefe y les ordenó matar a la joven estudiante de Medicina, Valeria Jolette Alvarado Borjas.

 Foto: Redes sociales
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¿Por qué el joven de 26 años habría ordenado la muerte de la jovencita? La confesión de los implicados encaja con una de las primeras hipótesis que surgió tras el crimen.

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Preliminarmente se dijo que Valeria habría sostenido una relación sentimental con un integrante de la estructura criminal conocida como Mara Salvatrucha (MS-13), quien habría ordenado su asesinato tras la ruptura.

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Aunque las autoridades no han confirmado si “El Principito” pertenece a una estructura criminal, los implicados aseguraron que él mantenía una relación sentimental con Valeria.

 Foto: EL HERALDO
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Dennis Alexander y Ariel Alexander relataron que Cristian Ariel Rodríguez tomó la decisión de quitarle la vida a Valeria porque ella volvió con su exnovio y lo dejó.

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Valeria Alvarado fue encontrada asesinada el domingo 22 de febrero de 2026 en unas cañeras de San Manuel, Cortés, después de haber sido privada de su libertad el 15 de febrero en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro.

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El cuerpo de la joven fue encontrado en estado de putrefacción, puesto que fue hallado tras varios días de desaparecida.

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El automóvil de Valeria Jolette Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas.

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