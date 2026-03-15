Laxe llega a los Oscar con un pin pro Palestina: "hay que sostener el dolor del mundo"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El español Oliver Laxe llegó sonriendo a la gala de los Oscar, donde su película 'Sirat' opta a dos premios. Vestido de negro, su larga melena suelta y un pin de sandía, el símbolo de apoyo al pueblo palestino, porque, aseguró a EFE, "hay que sostener el dolor de todo el mundo". "Y los palestinos están sufriendo, sin dudarlo", señaló el cineasta, que aseguró que hay que tener "en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor". Laxe se mostraba más nervioso por la posibilidad de que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmia Praderas se hagan con el Oscar a mejor sonido al que están nominadas, que por conseguir el de mejor película internacional.

"Yo lo tengo más difícil, pero si lo recogen ellas, me hará muchísima, muchísima, ilusión", dijo Laxe, con chaqueta de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado. Para el cineasta, estar en los Oscar es importante porque le ha abierto muchas puertas, pero recordó que en su carrera ha sido esencial el paso de sus películas por el Festival de Cannes, que fue el que le legitimó. "Parece que ahora los Oscar también me están ayudando a abrir ciertas puertas, a tener confianza en mí, a legitimarme en casa también. Y estoy contento por ello. Me he sentido apoyado. Aquí la gente me dice: 'danos más, danos más de esta movida tuya, este rollo tuyo nos gusta'", resaltó el director. Es una prueba de que "la gente siente cosas" cuando ve su filme, que cuenta la historia de un hombre (Sergi López) que viaja a Marruecos a buscar a su hija desaparecida.