Honduras condena ataques de Irán contra países del Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra varios países del Medio Oriente este domingo -15 de marzo-, al considerar que representan una amenaza para la paz internacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, el país manifestó su rechazo a los ataques contra el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania.

En el pronunciamiento, Honduras expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas por estos hechos.