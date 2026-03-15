Honduras condena ataques de Irán contra países del Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra varios países del Medio Oriente este domingo -15 de marzo-, al considerar que representan una amenaza para la paz internacional.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, el país manifestó su rechazo a los ataques contra el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania.
En el pronunciamiento, Honduras expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas por estos hechos.
"Honduras expresa su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas y reafirma su respaldo y reafirma su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad", afirma el comunicado.
Asimismo, el país reiteró su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual exige el cese inmediato de los ataques, la protección de la población civil y el respeto pleno al derecho internacional humanitario.
El gobierno hondureño también destacó la importancia de mantener la estabilidad regional y valoró las acciones de los países comprometidos con la defensa de la paz.
Finalmente, Honduras instó al cese de toda acción que profundice la crisis y reiteró su llamado a que las naciones involucradas actúen en apego al derecho internacional y a la Organización de las Naciones Unidas.