  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras condena ataques de Irán contra países del Medio Oriente

El gobierno hondureño expresó su rechazo a los ataques atribuidos a Irán contra varias naciones de Medio Oriente y llamó al respeto del derecho internacional

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 16:07
Honduras condena ataques de Irán contra países del Medio Oriente

En el pronunciamiento, Honduras expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas por estos hechos.

 Foto: Agencia EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra varios países del Medio Oriente este domingo -15 de marzo-, al considerar que representan una amenaza para la paz internacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, el país manifestó su rechazo a los ataques contra el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania.

En el pronunciamiento, Honduras expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas por estos hechos.

Israel dice que ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos

"Honduras expresa su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas y reafirma su respaldo y reafirma su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad", afirma el comunicado.

Asimismo, el país reiteró su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual exige el cese inmediato de los ataques, la protección de la población civil y el respeto pleno al derecho internacional humanitario.

El gobierno hondureño también destacó la importancia de mantener la estabilidad regional y valoró las acciones de los países comprometidos con la defensa de la paz.

Los destrozos que han dejando los ataques con drones en rascacielos de Dubái

Finalmente, Honduras instó al cese de toda acción que profundice la crisis y reiteró su llamado a que las naciones involucradas actúen en apego al derecho internacional y a la Organización de las Naciones Unidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias