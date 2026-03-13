Los destrozos que han dejando los ataques con drones en rascacielos de Dubái

Rascacielos de Dubái presentan daños tras el impacto de drones durante los ataques atribuidos a Irán en medio de la escalada de tensiones en el golfo Pérsico.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran misiles sobrevolando el cielo de Dubái durante la ofensiva iraní contra intereses de países aliados de Estados Unidos en la región.
Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron varios drones y misiles durante la noche, mientras algunos lograron burlar el sistema de seguridad.
Una zona del aeropuerto de Dubái registró daños menores tras un incidente ocurrido durante los ataques, según confirmaron autoridades aeroportuarias.
Equipos de emergencia inspeccionan estructuras afectadas después de que drones alcanzaran edificios en la ciudad más poblada de los Emiratos.
Videos grabados por residentes captaron el momento en que proyectiles cruzaban el cielo de Dubái durante la ofensiva iraní en la región.
Restos de drones y fragmentos de misiles quedaron esparcidos en diferentes zonas tras los sistemas de defensa que interceptaron parte del ataque.
El Ministerio de Defensa de los Emiratos informó que las defensas aéreas interceptaron 12 misiles y 17 drones durante los ataques recientes.
Desde el inicio de la ofensiva iraní, las autoridades emiratíes aseguran haber destruido más de 200 misiles y más de mil drones dirigidos contra el país.
Algunos drones lograron evadir los sistemas de defensa y provocaron daños en edificios de Dubái, según reportes preliminares.
El ataque se produjo en medio de la escalada militar en la región tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Autoridades emiratíes condenaron lo que calificaron como una agresión iraní que ha dejado muertos y decenas de heridos de distintas nacionalidades.
El Ministerio de Defensa aseguró que continuará reforzando las medidas de seguridad para proteger la soberanía y estabilidad del país.