Continuación de “Buffy” no seguirá adelante en Hulu, confirma Sarah Michelle Gellar

La plataforma Hulu decidió no continuar con el proyecto de una nueva serie ambientada en su universo, según confirmó la actriz Sarah Michelle Gellar , protagonista de la ficción original.

La actriz anunció la noticia a través de redes sociales y expresó su decepción por la cancelación del proyecto, que llevaba varios años en desarrollo. La nueva producción, titulada Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale , iba a funcionar como una continuación del universo de la serie original y no como un simple reboot.

"Me da mucha pena tener que compartir esto, pero quería que todos lo supieran de mí. Desafortunadamente, Hulu ha decidido no seguir adelante con 'Buffy: New Sunnydale'”, dijo la actriz, y agregó que "quiero agradecer a Chloé Zhao, porque nunca pensé que volvería a ponerme en la piel de Buffy, con su estilo elegante y asequible. Y gracias a Chloé, recordé cuánto la quiero y lo mucho que significa no solo para mí, sino para todos ustedes. Y esto no cambia nada de eso, y les prometo que si llega el apocalipsis, aún pueden escribirme”.

El plan contemplaba el regreso de Gellar como Buffy Summers, esta vez en un papel recurrente y también como productora ejecutiva. La historia seguiría a una nueva cazadora de vampiros interpretada por Ryan Kiera Armstrong, mientras la trama se situaría unos 25 años después de los eventos de la serie original.

El proyecto contaba además con la dirección del piloto por parte de la cineasta ganadora del Oscar, Chloé Zhao, y guiones de las hermanas Nora Zuckerman y Lilla Zuckerman. Entre los productores también figuraba la cantante y empresaria Dolly Parton, quien ya había participado en la producción de la serie original.