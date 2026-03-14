The Madison, la serie para ver este fin de semana en streaming

Nueva York, Estados Unidos.- El impacto de una tragedia familiar relatada a medio camino entre las montañas de Montana y la vida acelerada de Nueva York centra The Madison, la nueva serie de Taylor Sheridan, responsable de Yellowstone, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, y que se estrenó este sábado en Paramount+. La trama sigue a los Clyburn, una familia acomodada de Nueva York que, tras un golpe personal devastador, se traslada al valle del río Madison, en Montana.

Allí, entre montañas y ríos, deben adaptarse a un modo de vida completamente distinto y redescubrir el vínculo humano ante la adversidad. Temática que Sheridan aprovecha para tejer una intensa narrativa que entrelaza con un más que cuidadoso retrato de los espectaculares paisajes de la región. Los contrastes entre una vida cotidiana aparentemente superficial y la deslumbrante naturaleza funcionan como espejo emocional de los personajes, que Pfeiffer (1958) y Russell (1951) llevan a la pantalla con una química sutil pero intensa en la que se pasa del dolor a la esperanza en cuestión de minutos. En el centro de la trama está Stacy Clyburn, interpretada por una Pfeiffer marcadamente emocional, que está emparejada con Preston Clyburn, al que da vida un Kurt Russell mucho más reflexivo de lo que nos tiene acostumbrados. El reparto se completa con nombres como Mathew Fox (conocido por su papel protagonista en Lost), Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman o Amiah Miller, que ofrecen una variopinta galería de personajes cuya vida va a girar en torno a su capacidad de adaptarse a un entorno muy diferente al que están acostumbrados. Pese a la conexión con el universo de Yellowstone, Paramount ve este proyecto como independiente de la serie protagonizada por Kevin Costner, de la que sí se mantiene el estilo visual, marca de la casa Sheridan, pero no así su enfoque narrativo. La dirección de esta primera temporada está a cargo de Christina Alexandra Voros, que aporta una sensibilidad íntima y detallista al relato.

Pfeiffer y la influencia de Mirren