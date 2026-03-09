  1. Inicio
Nueva serie que muestra a Elle Fanning como nunca antes ya tiene fecha de estreno

En el tráiller lanzado hoy se ve la transformación de Fanning de una estudiante modélica a protagonista de videos sexis en la plataforma Only Fans

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:05
Fanning interpreta a Margo, una brillante estudiante y aspirante a escritora, hija de una excamarera y de un exluchador profesional, que se ve obligada a buscar cualquier trabajo para criar a su bebé.

 Foto: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie Margo's Got Money Troubles, con Elle Fanning y Michelle Pfeifer, sobre una joven que se queda embarazada y tiene que abandonar la universidad, se estrenará en Apple TV el 15 de abril.

Basada en la novela homónima de Rufi Thorpe de 2024, la serie ha sido creada por David E. Kelly, responsable de títulos como Ally McBeal o Big Little Lies, precisó este lunes un comunicado de la plataforma.

Junto a Fanning y Pfeiffer, que ejercen como productoras, el elenco cuenta con Nicole Kidman, Greg Kinnear, Nick Offerman, Marcia Gay Harden y Michael Angarano.

Fanning interpreta a Margo, una brillante estudiante y aspirante a escritora, hija de una excamarera (Pfeiffer) y de un exluchador profesional (Offerman), que se ve obligada a buscar cualquier trabajo para criar a su bebé.

En el tráiller lanzado hoy se ve la transformación de Fanning de una estudiante modélica a protagonista de videos sexis en la plataforma Only Fans.

Una historia que repite la de su madre, una irreconocible Pfeiffer, casi oculta bajo un exagerado maquillaje.

Mezcla de drama y comedia, la serie contará con ocho episodios, de los que llegarán los tres primeros el 15 de abril para lugo estrenarse uno cada miércoles hasta el 20 de mayo.

