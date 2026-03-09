Nueva serie que muestra a Elle Fanning como nunca antes ya tiene fecha de estreno

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie Margo's Got Money Troubles , con Elle Fanning y Michelle Pfeifer, sobre una joven que se queda embarazada y tiene que abandonar la universidad, se estrenará en Apple TV el 15 de abril.

Basada en la novela homónima de Rufi Thorpe de 2024, la serie ha sido creada por David E. Kelly, responsable de títulos como Ally McBeal o Big Little Lies, precisó este lunes un comunicado de la plataforma.

Junto a Fanning y Pfeiffer, que ejercen como productoras, el elenco cuenta con Nicole Kidman, Greg Kinnear, Nick Offerman, Marcia Gay Harden y Michael Angarano.

Fanning interpreta a Margo, una brillante estudiante y aspirante a escritora, hija de una excamarera (Pfeiffer) y de un exluchador profesional (Offerman), que se ve obligada a buscar cualquier trabajo para criar a su bebé.