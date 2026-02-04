Calendario Apple TV+ 2026: Fechas de estreno de Lucky, Cape Fear y lo nuevo de Keanu Reeves

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde una inusual heroína de acción en 'Lucky', interpretada por Anya Taylor-Joy, hasta la adaptación televisiva de 'Cape Fear', con Amy Adams y Javier Bardem, o una reflexión sobre la obsesión por la fama en la era digital en 'Outcome', protagonizada por Keanu Reeves, Apple TV refuerza su apuesta por producciones originales de alto perfil de cara a 2026. La plataforma de streaming presentó este martes, en un evento de gran formato y cuidada producción, avances y paneles de sus principales apuestas originales. Entre ellas, 'Lucky', que llegará a la plataforma el 15 de julio y en la que Taylor-Joy interpreta a una mujer común que se ve obligada a convertirse en heroína de acción tras un giro inesperado en su vida.

"Sentí mucha empatía por una mujer que no podía estar quieta y que deseaba desesperadamente un lugar donde echar raíces", dijo la ganadora al Globo de Oro y productora de la serie.

Bardem reinventa a Max Cady en la nueva 'Cape Fear'

Los actores Amy Adams y Patrick Wilson, por su parte, tomaron el escenario para presentar el trailer de la adaptación televisiva de 'Cape Fear', prevista para el 5 de junio, que actualiza el clásico cinematográfico y que contará con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y Steven Spielberg. Adams destacó que el formato de diez capítulos les permitió explorar con mayor profundidad la complejidad de los personajes de la película de 1991, en la que Robert De Niro inmortalizó a Max Cady, ahora interpretado por Javier Bardem. "Es aterrador; Javier aporta naturalidad, carisma y presencia", dijo Adams. La actriz adelantó que su Max Cady además mostrará una faceta vulnerable, junto con "mucha devastación, energía y peligro".

Keanu Reeves cuestiona la obsesión por la validación pública en 'Outcome'