Nick Offerman deja atrás al “hombre rudo” y consolida su faceta de actor serio

Por Lizzy Goodman/ The New York Times

Nick Offerman es conocido por interpretar un arquetipo de la masculinidad moderna: el lacónico y bigotudo libertario Ron Swanson en la serie “Parks and Recreation”.

En la década transcurrida desde que finalizó la serie, se ha sentido atraído por papeles que subvierten la imagen de hombre viril que ha llegado a representar, como el déspota Presidente de Estados Unidos en “Civil War” de Alex Garland y Bill, el survivalista gay en “The Last of Us”, papel por el que ganó un Emmy.

Más recientemente, Offerman fue elegido para interpretar al Presidente Chester A. Arthur en el próximo drama histórico de Netflix, “Death by Lightning”, y a un personaje en la próxima adaptación de David E. Kelly de la novela “Margo’s Got Money Troubles” para Apple TV.

Todo esto sugiere que, a los 55 años, finalmente ha alcanzado el estatus de actor serio que ha estado buscando desde que llevó a su novia de la preparatoria a una audición de baile en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign hace más de 30 años y descubrió algo llamado escuela de teatro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No había un camino”, dijo Offerman, recordando su perspectiva limitada como adolescente curioso por las artes escénicas en la zona rural de Illinois a mediados de la década de 1980. “Era, ¿cómo puedo usar lo extraño de mi para entretener a la gente?”.

Mucho antes de que Offerman consiguiera papeles protagónicos, quizá era más conocido en Los Ángeles como la persona a la que llamabas cuando encontrabas un buen árbol caído en la calle. En el 2001, abrió Offerman Woodshop. Es el centro de su vida creativa, que incluye lo que Offerman llama su trabajo como “humorista” (presenta un espectáculo en vivo con chistes y sus canciones originales) y cinco libros de grandes ventas. Su sexto libro en solitario, una guía de carpintería para niños, se publicó el mes pasado.

“Lo que me encanta de crear cosas es que coges tu cincel, tu estambre o tu pasta y entonces pasas el fin de semana habiendo gastado 21 dólares, o lo que sea, y al final tienes lasaña o una bufanda y no les has dado ni un centavo a Jeff Bezos”, dijo. “Hacer algo por tu cuenta se ha convertido en un acto radical”.

Offerman puede identificar una asombrosa variedad de maderas con los ojos vendados, simplemente oliéndolas, mordiéndolas o lamiéndolas, como se puede ver en un video promocional del programa de concursos de manualidades “Making It”, que creó junto a Amy Poehler, su compañera de reparto en “Parks and Recreation”.

“No es una sorpresa que a Nick le apasione trabajar la madera, porque posee muchas de las cualidades de la madera”, dijo Poehler. “Una robustez, una complejidad —al tallar la dura capa exterior, encuentras el material suave y flexible del interior, y ese material permite crear cosas hermosas”.

Offerman quería ser actor como los niños sueñan con ser astronautas. “Yo le decía a mi mundo, ‘Creo que quiero ser actor’, y mi mundo me respondía: ‘No creo que puedas; simplemente no se hace’”, dijo.

Entonces llegó el día de 1987 en que llevó a su novia a la universidad. “Conocí a Shozo”, dijo Offerman, refiriéndose a Shozo Sato, un profesor, artista y dramaturgo japonés que se convirtió en su mentor. Offerman construyó sets y se graduó con honores. Después, se adentró en el mundo del teatro de Chicago, trabajando con estrellas emergentes como Gary Sinise y Michael Shannon.

Offerman se mudó al oeste de EU en 1997 y descubrió que podía construir plataformas de madera para pagar la renta entre audiciones. En el 2000, Megan Mullally, tras su segunda aclamada temporada como Karen Walker en la serie “Will & Grace”, estelarizó la obra “The Berlin Circle”. Offerman también formó parte del elenco. Se casaron en el 2003.

Vivir con Mullally es “como vivir con el Sr. Miyagi”, dijo Offerman, añadiendo: “Toda mi vida con Megan me ha exigido ser muy abierto en muchos sentidos”. Un ejemplo: “que me pusieran una camisa bonita”. Otro: “Tuve que descubrir una disposición a la empatía que no existía”.

“Hacer algo por tu cuenta se ha convertido

en un acto radical”.

© 2025 The New York Times Company