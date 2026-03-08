Lily Collins: El reto de dejar atrás a "Emily en París" para convertirse en Audrey Hepburn

Los Ángeles, Estados Unidos.- Comenzó su andadura como periodista para después debutar como actriz y triunfar por su papel en la serie de cinco temporadas ‘Emily in Paris ’, que no solo ha destacado a la actriz por su interpretación, sino que también la ha convertido en un emblema de estilo y moda más allá de las pantallas.

Aunque su apellido podía abrir puertas, Collins ha insistido varias veces en la importancia del esfuerzo personal. “Siempre he querido demostrar que puedo hacerlo por mí misma”, declaró a la revista ‘Elle’ en 2016.

Nacida el 18 de marzo de 1989, cumple 37 años, en Guildford, Reino Unido, Lily Collins es hija del músico Phil Collins y de la estadounidense Jill Tavelman. Desde pequeña creció en un entorno creativo que marcó su relación con la cultura y la interpretación, y tras el divorcio de sus padres se trasladó a Los Ángeles con su madre, donde desarrolló su formación artística.

Su vocación se manifestó desde joven, primero como periodista en medios juveniles como ‘Teen Vogue’ y posteriormente como actriz. Collins debutó en el cine con la película ‘The Blind Side’ en 2009, pero su reconocimiento llegó con títulos como ‘Mirror Mirror’ (2012) o ‘The Mortal Instruments: City of Bones’ (2013).

Su rostro, de rasgos delicados y cejas definidas, la convirtió rápidamente en una presencia distintiva en la gran pantalla.Sin embargo, fue en proyectos más intimistas donde demostró su capacidad interpretativa.

Su papel en ‘To the Bone’ (2017), donde interpretaba a una joven con trastornos alimentarios, marcó un punto de inflexión, ya que la actriz abordó el personaje desde una experiencia personal.En una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, Collins explicó: “Fue una de las experiencias más difíciles y también más liberadoras de mi vida”.

El filme supuso una reivindicación de su compromiso con historias complejas y sensibles. A partir de ese momento, su carrera se orientó hacia proyectos con mayor carga emocional.

El fenómeno ‘Emily in Paris’.El salto definitivo a la cultura popular global llegó en 2020 con la serie ‘Emily in Paris’, producción de Netflix que se convirtió en un fenómeno internacional.

En ella, Collins interpreta a una joven ejecutiva estadounidense que se traslada a París para trabajar en una agencia de marketing. La serie, creada por Darren Star, ha sido objeto tanto de elogios como de críticas, pero ha logrado posicionarse como una de las ficciones más vistas de la plataforma. Collins no solo protagoniza el proyecto, sino que también ejerce como productora.

“Emily es optimista, resiliente y ve el mundo con curiosidad”, explicó la actriz en una entrevista con ‘Vogue’ en 2020. Esa combinación de ingenuidad y determinación ha conectado con el público.

El éxito de la serie ha reforzado la proyección internacional de Collins y la ha situado en el centro del debate cultural sobre la representación de la moda, el trabajo y la vida urbana contemporánea, ya que hace escasos meses estrenaban la quinta temporada de la ficción.

Más allá de ‘Emily en París’.Lejos de quedar encasillada en su personaje televisivo, Collins ha continuado explorando nuevos registros. Ha participado en proyectos cinematográficos como ‘Mank’ (2020), dirigida por David Fincher, donde interpretó a Rita Alexander, un papel que le permitió adentrarse en el Hollywood clásico.También ha desarrollado su faceta como autora.

En 2017 publicó el libro ‘Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me’, una obra autobiográfica en la que aborda temas como la autoestima, la imagen corporal y las relaciones personales.“Quería compartir mis experiencias para que otras personas no se sintieran solas”, afirmó en una entrevista con ‘Good Morning America’.

Este proyecto reforzó su perfil como figura pública comprometida con cuestiones sociales.Su carrera se caracteriza por una combinación de proyectos comerciales y propuestas de mayor riesgo, lo que le ha permitido mantener un equilibrio entre popularidad y credibilidad artística.