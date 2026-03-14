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Elle Fanning creó una cuenta en Only Fans... pero no es lo que están pensando

La actriz creó un perfil en la plataforma como parte de las exploraciones que ha hecho para interpretar a su personaje en la nueva serie de Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 15:19
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Elle Fanning abrió un perfil en la plataforma Only Fans como parte de su investigación para comprender mejor el entorno de su nuevo personaje.

 Foto: Shutterstock
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La decisión estuvo vinculada a su participación en la miniserie Margo’s Got Money Troubles, donde encarna a una joven que enfrenta problemas económicos.

 Foto: Instagram Elle Fanning
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El perfil no se creó para publicar contenido, sino para observar cómo opera la página y familiarizarse con su dinámica, puesto que su personaje tendrá que recurrir a la plataforma para obtener ingresos y poder mantener con ellos a su hija.

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La actriz analizó la plataforma junto con guionistas y productores para recopilar información útil antes de desarrollar la historia, donde hace el papel de una joven universitaria que deja sus estudios porque sale embarazada.

 Foto: Instagram Elle Fanning
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La anécdota se dio a conocer mientras presentaba el proyecto televisivo en el evento SXSW Film & TV Festival.

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En la ficción, la protagonista atraviesa un embarazo inesperado y abandona sus estudios, lo que la empuja a buscar ingresos en internet.

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Dentro de la trama, el sitio de suscripción se convierte en el medio que la protagonista utiliza para sostenerse económicamente.

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La investigación buscaba reproducir con mayor realismo la experiencia de quienes utilizan ese tipo de servicios en línea.

 Foto: Instagram Elle Fanning
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Aunque la actriz ya usaba plataformas populares como Instagram o TikTok, no había explorado ese servicio específico antes del proyecto.

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La serie basada en la novela de Rufi Thorpe está prevista para debutar en Apple TV+ el 15 de abril de 2026.

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