Amy Madigan gana el Oscar a Mejor actriz de reparto por Weapons y rompe un récord histórico

Con este galardón, la actriz establece un récord: el mayor intervalo entre una nominación y una victoria en la misma categoría, con cuatro décadas de diferencia.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amy Madigan se llevó el Oscar a Mejor actriz de reparto en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en Los Ángeles, por su papel en Weapons, el filme de terror sobrenatural escrito y dirigido por Zach Cregger.

Su primera candidatura data de 1986, cuando compitió por Twice in a Lifetime. En Weapons, Madigan interpreta a la tía Gladys, un personaje de corte siniestro cuyo maquillaje y grandes gafas se convirtieron en un fenómeno recurrente en internet.

La actriz llegó a la ceremonia con respaldo de la temporada de premios: había recibido nominaciones de los Globos de Oro y los Bafta, y se alzó con el premio del Sindicato de Actores semanas antes.

Sin embargo, la competencia era sólida: Wunmi Mosaku por Sinners, Elle Fanning por Sentimental Value y Teyana Taylor por One Battle After Another figuraban entre las candidatas más mencionadas.

Madigan comparte una página en la historia de los Oscar con su esposo, el actor Ed Harris. En 1999, ambos optaron por no aplaudir cuando la Academia entregó un Oscar honorífico a Elia Kazan, director de En el muelle, quien había colaborado con el Comité de Actividades Antiestadounidenses en 1952.