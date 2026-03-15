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Las parejas que robaron miradas en la alfombra roja de los Oscar

Desde el estreno oficial de nuevas relaciones hasta gestos de complicidad ante las cámaras, la alfombra roja y el Dolby Theatre volvieron a convertirse en escenario de los momentos más comentados del año en redes sociales

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:24
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Más allá de los galardones, el público que siguió la transmisión en directo de los Premios Oscar 2026 desde cualquier rincón del mundo centró buena parte de su atención en este tipo de detalles: quién llegó acompañado, quién sorprendió con una nueva presencia y quién confirmó una relación entre el patio de butacas y los pasillos del recinto.

 Foto: EFE
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Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

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Bryce Dessner y Mina Tindle.

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Jennifer Goicoechea y Usher.

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Chris Evans y Alba Baptista.

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Ethan Hawke y Ryan Hawke.

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Amanda Anka y Jason Bateman.

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Adrien Brody y Georgina Chapman.

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