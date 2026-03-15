Las parejas que robaron miradas en la alfombra roja de los Oscar

Más allá de los galardones, el público que siguió la transmisión en directo de los Premios Oscar 2026 desde cualquier rincón del mundo centró buena parte de su atención en este tipo de detalles: quién llegó acompañado, quién sorprendió con una nueva presencia y quién confirmó una relación entre el patio de butacas y los pasillos del recinto.