Las apuestas están hechas:¿Quiénes se llevarán el oro de los Oscar 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A solo dos días de la gran noche del cine, las predicciones ya están sobre la mesa: varios nombres llegan con clara ventaja a la gala de los Oscar 2026.

Entre favoritos que han dominado la temporada de premios y actuaciones que han conquistado a la crítica, estas son las candidaturas que parten como principales aspirantes al oro.

La categoría principal parece tener dos contendientes firmes. El thriller épico “Una batalla tras otra”, dirigido por Paul Thomas Anderson, llega como el favorito tras conquistar premios clave durante la temporada.

Sin embargo, Sinners, de Ryan Coogler, también se mantiene como una fuerte contendiente tras su impresionante número de nominaciones (11).Si se cumplen los pronósticos, el premio a Mejor dirección podría ir también para Anderson.