Las apuestas están hechas:¿Quiénes se llevarán el oro de los Oscar 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A solo dos días de la gran noche del cine, las predicciones ya están sobre la mesa: varios nombres llegan con clara ventaja a la gala de los Oscar 2026.
Entre favoritos que han dominado la temporada de premios y actuaciones que han conquistado a la crítica, estas son las candidaturas que parten como principales aspirantes al oro.
La categoría principal parece tener dos contendientes firmes. El thriller épico “Una batalla tras otra”, dirigido por Paul Thomas Anderson, llega como el favorito tras conquistar premios clave durante la temporada.
Sin embargo, Sinners, de Ryan Coogler, también se mantiene como una fuerte contendiente tras su impresionante número de nominaciones (11).Si se cumplen los pronósticos, el premio a Mejor dirección podría ir también para Anderson.
En muchas ocasiones, la mente maestra detrás de la ganadora a Mejor película termina llevándose igual este reconocimiento, una tendencia que analistas consideran probable este año.
En la categoría de Mejor actor, varios nombres fuertes compiten por la estatuilla, pero el favorito en muchas predicciones es Michael B. Jordan por su papel en Sinners. Otros que también suenan con fuerza son Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”).
Entre las interpretaciones femeninas, la favorita de la crítica es Jessie Buckley por su trabajo en Hamnet. Mientras que en los apartados de actuación secundaria, los pronósticos apuntan a Sean Penn (“Una batalla tras otra”) y a Amy Madigan (Weapons).
Factor sorpresa
Aunque muchos analistas coinciden en los favoritos, la historia de los Oscar demuestra que las sorpresas siempre son posibles.
La Academia suele inclinar la balanza en el último momento, y una campaña fuerte o el voto preferencial pueden cambiar el destino de la estatuilla.