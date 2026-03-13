  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026

El emblemático Dolby Theatre será nuevamente el escenario donde la industria del cine celebrará su mayor fiesta

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 15:28
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
1 de 8

El emblemático Dolby Theatre será nuevamente el escenario donde la industria del cine celebrará su mayor fiesta: la edición número 98 de los Premios Óscar, programada para este domingo 15 de marzo de 2026.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
2 de 8

La ceremonia, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, premiará a las producciones cinematográficas más destacadas estrenadas en 2025 y reunirá a numerosas figuras del panorama internacional del cine.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
3 de 8

La gala estará a cargo del comediante Conan O'Brien, quien regresa como anfitrión, y contemplará la entrega de 24 estatuillas, incorporando por primera vez la categoría de mejor casting.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
4 de 8

El récord lo pone sobre la mesa Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler: 16 nominaciones, más que ninguna otra película en la historia de la Academia.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
5 de 8

C5N Le sigue de cerca Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, con 13 candidaturas y el peso de los grandes premios de la temporada a sus espaldas, incluyendo los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del sindicato de directores.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
6 de 8

C5NEn interpretación, Jessie Buckley llega como favorita a Mejor Actriz por Hamnet, tras imponerse en los BAFTA, Globos de Oro, Critics Choice y SAG Awards. Milenio El duelo por Mejor Actor enfrenta a Timothée Chalamet por Marty Supreme y Michael B. Jordan por Sinners, quien sumó el SAG Award 2026 a su palmarés. C5N.

 Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
7 de 8

La dimensión histórica de la noche alcanza también al cine en español.

Foto: EFE
Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026
8 de 8

La película española Sirat, de Oliver Laxe, compite en mejor película internacional y mejor sonido, categoría en la que el equipo íntegramente femenino de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas logró la primera nominación de estas características en la historia de los Óscar. Cultura Ocio El director mexicano Guillermo del Toro opta a varias estatuillas con Frankenstein..

 Foto: EFE
Cargar más fotos