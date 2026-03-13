Hollywood se alista para una noche histórica en los Oscar 2026

El emblemático Dolby Theatre será nuevamente el escenario donde la industria del cine celebrará su mayor fiesta: la edición número 98 de los Premios Óscar, programada para este domingo 15 de marzo de 2026.
La ceremonia, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, premiará a las producciones cinematográficas más destacadas estrenadas en 2025 y reunirá a numerosas figuras del panorama internacional del cine.
La gala estará a cargo del comediante Conan O'Brien, quien regresa como anfitrión, y contemplará la entrega de 24 estatuillas, incorporando por primera vez la categoría de mejor casting.
El récord lo pone sobre la mesa Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler: 16 nominaciones, más que ninguna otra película en la historia de la Academia.
C5N Le sigue de cerca Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, con 13 candidaturas y el peso de los grandes premios de la temporada a sus espaldas, incluyendo los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del sindicato de directores.
C5NEn interpretación, Jessie Buckley llega como favorita a Mejor Actriz por Hamnet, tras imponerse en los BAFTA, Globos de Oro, Critics Choice y SAG Awards. Milenio El duelo por Mejor Actor enfrenta a Timothée Chalamet por Marty Supreme y Michael B. Jordan por Sinners, quien sumó el SAG Award 2026 a su palmarés. C5N.
La dimensión histórica de la noche alcanza también al cine en español.
La película española Sirat, de Oliver Laxe, compite en mejor película internacional y mejor sonido, categoría en la que el equipo íntegramente femenino de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas logró la primera nominación de estas características en la historia de los Óscar. Cultura Ocio El director mexicano Guillermo del Toro opta a varias estatuillas con Frankenstein..