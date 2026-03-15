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Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras celebridades: los primeros en llegar a la alfombra roja

Las grandes estrellas comienzan a llegar a la alfombra roja previo a la premiación de los Oscar 2026; hasta ahora, el rosa y el negro son las tonalidades predominantes en los vestuarios

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 16:31
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Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras grandes estrellas del cine comenzaron a llegar a la alfombra roja de la 98.ª edición de los Óscar antes de la ceremonia en Los Ángeles, donde nominados y celebridades deslumbran con sus looks y presencia. Aquí algunas celebridades: Las grandes estrellas comienzan a llegar a la alfombra roja previo a la premiación de los Oscar 2026; hasta ahora, el rosa y el negro son las tonalidades predominantes en los vestuarios.

 Foto: EFE
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Barbie Ferreira.

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Arón Piper.

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Chase Infiniti llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre.

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La diseñadora de producción estadounidense Hannah Beachler llega a la alfombra roja.

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Bruna Marquezine.

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Isabela Merced.

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La modelo germano-estadounidense Heidi Klum llega a la alfombra roja.

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La actriz británica Felicity Jones.

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La actriz australiana Rose Byrne.

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Elle Fanning.

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Wagner Moura llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Oscar.

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La actriz estadounidense Alicia Silverstone.

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Kerry Condon.

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Wunmi Mosaku llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual.

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Jessie Buckley.

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La actriz estadounidense Ginnifer Goodwin posa para las fotos.

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Inga Ibsdotter Lilleaas.

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El actor sueco Stellan Skarsgård (derecha) y su esposa, la productora de cine estadounidense Megan Everett-Skarsgård (izquierda).

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Odessa A'zion.

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Jeremy Pope.

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Miles Caton.

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Zoe Saldana.

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Danielle Brooks.

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