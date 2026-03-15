Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras celebridades: los primeros en llegar a la alfombra roja

Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras grandes estrellas del cine comenzaron a llegar a la alfombra roja de la 98.ª edición de los Óscar antes de la ceremonia en Los Ángeles, donde nominados y celebridades deslumbran con sus looks y presencia. Aquí algunas celebridades: Las grandes estrellas comienzan a llegar a la alfombra roja previo a la premiación de los Oscar 2026; hasta ahora, el rosa y el negro son las tonalidades predominantes en los vestuarios.
Barbie Ferreira.
Arón Piper.
Chase Infiniti llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre.
La diseñadora de producción estadounidense Hannah Beachler llega a la alfombra roja.
Bruna Marquezine.
Isabela Merced.
La modelo germano-estadounidense Heidi Klum llega a la alfombra roja.
La actriz británica Felicity Jones.
La actriz australiana Rose Byrne.
Elle Fanning.
Wagner Moura llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Oscar.
La actriz estadounidense Alicia Silverstone.
Kerry Condon.
Wunmi Mosaku llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual.
Jessie Buckley.
La actriz estadounidense Ginnifer Goodwin posa para las fotos.
Inga Ibsdotter Lilleaas.
El actor sueco Stellan Skarsgård (derecha) y su esposa, la productora de cine estadounidense Megan Everett-Skarsgård (izquierda).
Odessa A'zion.
Jeremy Pope.
Miles Caton.
Zoe Saldana.
Danielle Brooks.