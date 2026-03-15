Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras celebridades: los primeros en llegar a la alfombra roja

Elle Fanning, Zoe Saldaña y otras grandes estrellas del cine comenzaron a llegar a la alfombra roja de la 98.ª edición de los Óscar antes de la ceremonia en Los Ángeles, donde nominados y celebridades deslumbran con sus looks y presencia. Aquí algunas celebridades: Las grandes estrellas comienzan a llegar a la alfombra roja previo a la premiación de los Oscar 2026; hasta ahora, el rosa y el negro son las tonalidades predominantes en los vestuarios.