CNE acredita a 298 alcaldes electos pese a protestas frente a su sede

El Consejo Nacional Electoral inició este martes la entrega de credenciales a los 298 alcaldes electos de Honduras en su sede de Tegucigalpa, como parte del proceso previo a la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales.

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 15:08
