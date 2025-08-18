Expresidente del BCIE rindió declaración como testigo en el MP, en caso de acoso sexual

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, compareció ante el Ministerio Público (MP), en respuesta a la petición de una exempleada de ese banco transnacional. El reconocido economista, al salir de la entrevista con un fiscal, explicó que su presencia en el MP se debía a la solicitud que le hiciera la exempleada del BCIE, con quien coincidió en una relación laboral cuando él presidió el banco. Ella "sufrió de acoso sexual dentro del BCIE y lastimosamente ha buscado defenderse de una querella y el banco ha negado darle información para atender su caso. Ella me preguntó que si podía describir lo que había acontecido en ese ínterin, y como parte de mis funciones como presidente del banco me tocó atender ese caso", detalló Mossi al recordar de qué se trató el problema laboral que cayó en delito.

Según Mossi, se trata de un alto funcionario del BCIE, que años atrás fue acusado de acoso sexual contra una compañera de trabajo. Este fue separado de su cargo por el directorio del BCIE, pero meses después fue recontratado por el directorio de esa institución. "Vengo a relatar eso, para que las autoridades puedan atender esos casos. Realmente son penosos, en una institución líder de Centroamérica y que ojalá la querella que se interpuso sea anulada o resuelta de una manera satisfactoria para las víctimas", reveló Mossi. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Testimonio

La explicación brindada por el expresidente del BCIE relata que el presunto acosador sexual, luego de ser reintegrado en su cargo, querelló a las supuestas víctimas, por las acusaciones que estas hicieron contra él, al sentirse agraviadas por el acoso sufrido.