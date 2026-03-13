Esta herramienta muestra en qué carreteras y caminos se están realizando bacheos

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico reclamo ciudadano por el estado de la red vial en Honduras ahora tiene una ventana de vigilancia digital. A través de la plataforma pev.sit.gob.hn, cualquier persona con acceso a Internet puede convertirse en un veedor social del Programa de Emergencia de Bacheo, fiscalizando desde su teléfono o computadora si los trabajos reportados por las autoridades realmente se están ejecutando en el campo. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), busca romper con la opacidad tradicional en la ejecución de obras públicas.

Al ingresar al portal, el usuario es recibido por un mapa interactivo de Honduras dividido por colores que representan seis regiones estratégicas, donde cada punto marcado indica una intervención activa o finalizada. "Es una herramienta que fortalece la transparencia y permite a la ciudadanía conocer el avance del programa", detalló el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler. La plataforma es alimentada en tiempo real por los supervisores de obra, quienes cargan los datos directamente desde los puntos de trabajo para que la actualización sea inmediata.

¿Cómo funciona?

El sistema ha sido diseñado para ser intuitivo y ofrecer datos técnicos sin complicaciones. Al ingresar al sitio, el mapa muestra la distribución de las cuadrillas por colores: la región 1 en azul claro, la 2 en amarillo, la 3 en verde oscuro, la 4 en café, la 5 en verde claro y la 6 en morado. Actualmente, el portal ya registra más de 271 intervenciones reportadas a nivel nacional. Al hacer clic en cualquiera de los puntos de geolocalización, se despliega una ficha técnica detallada. El ciudadano puede verificar el número de intervención, la carretera específica, el kilometraje exacto y las coordenadas de latitud y longitud donde se realizó el bacheo. Uno de los apartados más innovadores es el de "Evidencia fotográfica". En este espacio, los supervisores están obligados a subir imágenes del "antes y después" de la intervención. Esto permite al usuario constatar la calidad del trabajo y el estado previo del bache, evitando reportes de obras "fantasma" que en administraciones pasadas drenaron las arcas del Estado. La plataforma no solo muestra la ubicación, sino también observaciones específicas sobre los trabajos realizados en cada tramo.

Esta plataforma permite que los pobladores de zonas remotas confirmen si la maquinaria llegó a sus comunidades según lo establecido en el decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional.

Auditoría al plan de bacheo