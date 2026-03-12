En cuatro meses estará lista la ampliación de la salida a Olancho, anuncia la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación de la carretera de salida hacia Olancho estaría concluida en un plazo aproximado de cuatro meses, tras la reactivación del contrato para continuar con los trabajos en este importante corredor vial de la capital. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó que el proyecto retomó su ejecución luego de que el Gobierno cumpliera con compromisos económicos pendientes con el contratista. “Logramos cumplir con los compromisos económicos con el contratista y eso nos permitió alcanzar un acuerdo para reactivar el proyecto, que es clave para mejorar la movilidad en la salida hacia Olancho”, explicó el funcionario. El proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles en un tramo que inicia en el sector de Villa Franca, continúa por Campo Cielo y se extiende por 7.5 kilómetros hasta el desvío hacia El Lolo. “Si el ritmo de ejecución se mantiene como lo tenemos previsto actualmente, estimamos que en aproximadamente cuatro meses podríamos tener concluida la obra”, aseguró Ehrler.

El ministro detalló que actualmente el proyecto registra cerca de un 70% de avance físico, por lo que el porcentaje restante corresponde principalmente a trabajos complementarios. “Estamos hablando de un 30% que corresponde en su mayoría a obras complementarias, lo que permite que el proyecto pueda avanzar con mayor rapidez en esta etapa final de ejecución”, indicó. Sin embargo, el titular de la SIT advirtió que existe una limitación en el primer tramo de la obra debido a decisiones adoptadas en la administración anterior. “En la administración anterior no se diseñó el tramo de los primeros 800 metros entre la rotonda del Mall Premier y el desvío a la Campo Sielo, por lo que en este momento ese segmento quedaría únicamente con dos carriles”, detalló. Ante esta situación, Ehrler explicó que será necesario impulsar un nuevo proyecto para completar la ampliación a cuatro carriles en ese tramo inicial.

“Vamos a tener que relanzar un proyecto adicional para poder ampliar ese tramo y así garantizar la continuidad de los cuatro carriles a lo largo de todo el corredor vial”, señaló. El funcionario reiteró que el avance restante del proyecto podría desarrollarse con mayor agilidad debido a que la obra cuenta con financiamiento disponible y diseño técnico completo.