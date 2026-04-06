Gobierno de Nasry Asfura aprueba PCM para subsidio eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este lunes -06 de abril- la aprobación de un decreto mediante PCM que establece un subsidio a la tarifa eléctrica, como parte una medida para mitigar el impacto del alza de los combustibles.
José Augusto Argueta, ministro de Comunicación y Estrategia, informó que esta iniciativa beneficiará a consumidores residenciales y pequeñas y medianas empresas, con una inversión adicional estimada en L400 millones.
“El presidente (Nasry) Asfura ya firmó el PCM (decreto por Consejo de Ministros) en el que se aprueba el subsidio en la tarifa eléctrica residencial del 100 % para los consumidores de 0 a 150 kW, y del 50 % para los consumidores de 150 kW a 500 kW”, afirmó el funcionario.
Explicó que la medida busca proteger el bolsillo de los hondureños ante un contexto internacional que continúa presionando los precios de los carburantes.
Asimismo, se alcanzaron acuerdos con el sector transporte para evitar aumentos en las tarifas, además de implementar medidas para reducir el consumo de combustible y ejecutar operativos que prevengan abusos en los precios de la canasta básica
Argueta señaló que el comportamiento de los precios responde a factores externos y no a decisiones internas, recordando que en 2022 la gasolina superior alcanzó los L146 por galón, mientras que actualmente se mantiene en L134 en Tegucigalpa y L129 en San Pedro Sula.
“Honduras importa el 100% de los combustibles que consume, por lo que está expuesta a los efectos del mercado mundial. No se trata de un debate ideológico, sino de una realidad económica que exige acciones responsables”, enfatizó.
Detalló que el Estado ha destinado más de L536 millones en lo que va del año para absorber hasta el 50% de los incrementos semanales en los precios de los combustibles.
Asimismo, indicó que eliminar el impuesto a los combustibles no es una opción viable, ya que actualmente el Gobierno asume un costo equivalente a ese tributo, especialmente en el diésel, donde se absorben alrededor de L11 por galón.