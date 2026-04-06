Gobierno de Nasry Asfura aprueba PCM para subsidio eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este lunes -06 de abril- la aprobación de un decreto mediante PCM que establece un subsidio a la tarifa eléctrica, como parte una medida para mitigar el impacto del alza de los combustibles.

José Augusto Argueta, ministro de Comunicación y Estrategia, informó que esta iniciativa beneficiará a consumidores residenciales y pequeñas y medianas empresas, con una inversión adicional estimada en L400 millones.

“El presidente (Nasry) Asfura ya firmó el PCM (decreto por Consejo de Ministros) en el que se aprueba el subsidio en la tarifa eléctrica residencial del 100 % para los consumidores de 0 a 150 kW, y del 50 % para los consumidores de 150 kW a 500 kW”, afirmó el funcionario.

Explicó que la medida busca proteger el bolsillo de los hondureños ante un contexto internacional que continúa presionando los precios de los carburantes.