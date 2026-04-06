Tarjetas de crédito tuvieron alza interanual de 40,926 unidades en enero

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de tarjetas de crédito se mantiene en ascenso y para el primer mes de 2026 circularon más de 1.2 millones de unidades.

EL HERALDO revisó con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que en enero pasado estos medios de pago totalizaron 1,230,287.

Mientras que durante el mismo término de 2025 sumaron 1,189,361 instrumentos financieros, por lo que hubo una variación interanual de 40,926 unidades.

De los 15 bancos comerciales solo 12 otorgan tarjetas de crédito, siendo cuatro instituciones bancarias que aglutinan el 79% equivalente a 968,116 del denominado dinero plástico.

Del 1 al 31 de enero se confirieron 21,703 tarjetas, pero que fue menor en 4,056 unidades con lo que se brindó durante este período de 2025.

En apenas 41,827 tarjetas de crédito crecieron estos medios en los 12 meses del año pasado y en diciembre se registró un descenso por debajo del promedio en los instrumentos financieros concedidos, en específico 17,102 unidades.