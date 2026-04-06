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Tarjetas de crédito tuvieron alza interanual de 40,926 unidades en enero

Más de 1.2 millones de estos instrumentos financieros circulan en el sistema bancario, donde el 79% lo concentran cuatro instituciones

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 17:34
Tarjetas de crédito tuvieron alza interanual de 40,926 unidades en enero

A L82,480.4 millones ascendió la cartera de tarjetas de crédito en los primeros 31 días de 2026 con L2,283 millones en mora y márgenes por utilizar de L71,539.6 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de tarjetas de crédito se mantiene en ascenso y para el primer mes de 2026 circularon más de 1.2 millones de unidades.

EL HERALDO revisó con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que en enero pasado estos medios de pago totalizaron 1,230,287.

Mientras que durante el mismo término de 2025 sumaron 1,189,361 instrumentos financieros, por lo que hubo una variación interanual de 40,926 unidades.

De los 15 bancos comerciales solo 12 otorgan tarjetas de crédito, siendo cuatro instituciones bancarias que aglutinan el 79% equivalente a 968,116 del denominado dinero plástico.

Del 1 al 31 de enero se confirieron 21,703 tarjetas, pero que fue menor en 4,056 unidades con lo que se brindó durante este período de 2025.

En apenas 41,827 tarjetas de crédito crecieron estos medios en los 12 meses del año pasado y en diciembre se registró un descenso por debajo del promedio en los instrumentos financieros concedidos, en específico 17,102 unidades.

Ni de firmas u otras disposiciones van a requerir las compras en línea con tarjetas

Alza

La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, mencionó a este rotativo que "el alza de las tarjetas de crédito en nuestra economía representa ventajas y desventajas".

"Es prácticamente una disponibilidad de crédito que se tiene en forma inmediata para realizar gastos o para pequeños emprendedores que no tienen alternativa de usar el sistema financiero a través de préstamos", sostuvo.

¿Cuándo habrá responsabilidad por gestiones no reconocidas en tarjetas?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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