¿De cuánto fue el alza que registraron las tarjetas de crédito a agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1.2 millones de tarjetas de crédito circularon en el país a agosto de este año, siendo de los principales medios de pago emitidos por 12 bancos comerciales.

En los últimos 12 meses contabilizados a partir de agosto de 2024 estos instrumentos financieros reportaron un aumento de 77,591 unidades debido a que en ese período sumaron 1,147,426, comprobó EL HERALDO con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Hasta 28,203 tarjetas de crédito se concedieron durante agosto del año pasado, siendo el mes donde las instituciones bancarias emisoras otorgaron más del denominado dinero plástico.

Una cifra similar de los referidos medios fueron conferidos en marzo de 2025, específicamente 27,779 unidades.

Cuatro bancos concentraron el 77.7% del total de las tarjetas que circularon en el mercado nacional equivalente a 952,181 instrumentos de pago.

"El uso de tarjetas de crédito evidencia tanto oportunidades como desafíos, donde el principal riesgo radica en el sobreendeudamiento de los usuarios debido al relativo fácil acceso al crédito y el aumento en las tasas de interés lo que podría afectar la capacidad de pago, elevar los niveles de morosidad e incidir en la rentabilidad de las entidades emisoras", destaca en un informe el Banco Central de Honduras (BCH).