Reformas a Ley de Tarjetas de Crédito deben aplicarse desde el 5 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Si su fecha de pago de la tarjeta de crédito fue el pasado 5 de junio o antes, los 12 emisores de estos instrumentos financieros en el país están en la obligación de aplicar las últimas reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito.

Se trata de los cambios a los artículos 36 y 44 de la normativa contenida en el decreto legislativo 106-2006 que fue promulgado en el diario oficial La Gaceta bajo el decreto 34-2025 de fecha antes mencionada, constató EL HERALDO.

Pero, ¿en qué consisten estas modificaciones y a quienes aplican?

De ahora en adelante el cobro de intereses será sobre el capital pendiente no sobre el capital a la fecha de corte como ocurría anteriormente.

En ese sentido, la economista Liliana Castillo, explicó a EL HERALDO que "si yo debía 20,000 lempiras y pague 19,000 lempiras solo me quedó un saldo de 1,000 lempiras y es sobre esa cantidad que me deberán aplicar intereses, no como sucedía que aunque pague casi la totalidad de los 20,000 lempiras me cobraban intereses por 20,000 lempiras".

"Cuando las personas hagan abonos se va a aplicar sobre los saldos más viejos y no considerar todo el monto total", aseguró.

El pasado 13 de mayo fueron aprobadas estas enmiendas por los diputados del Congreso Nacional, sin embargo, tuvieron que transcurrir 22 días para que estuvieran en vigor al publicarse en La Gaceta.