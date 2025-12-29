En 62,796 unidades crecieron las tarjetas de crédito a octubre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito es constante, por lo que se reportó una variación interanual de 62,796 unidades a octubre pasado.

De acuerdo con la información financiera y estadística de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a la que tuvo acceso EL HERALDO estos medios de pago contabilizaban 1,169,295 al décimo mes de 2024 y al mismo término de este año alcanzaron 1,232,091 unidades.

Marzo de 2025 fue el mes en el que se registró la mayor concesión de tarjetas de crédito, específicamente 27,779 de estos instrumentos financieros.

De los 12 bancos comerciales, solo cuatro de ellos concentran el 78% del conocido como dinero plástico equivalente a 961,984 tarjetas.

Al menos dos tarjetas de crédito por persona se mantiene entre los hondureños como la relación de los referidos medios en posesión.