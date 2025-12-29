  1. Inicio
  2. · Economía

En 62,796 unidades crecieron las tarjetas de crédito a octubre de 2025

A 1.2 millones ascendieron estos medios de pago emitidos por 12 bancos comerciales que han otorgado 27,779 solo en marzo de este año

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 17:05
En 62,796 unidades crecieron las tarjetas de crédito a octubre de 2025

A partir de marzo de este año hay en circulación en el mercado hondureño más de 1.2 millones de tarjetas de crédito.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito es constante, por lo que se reportó una variación interanual de 62,796 unidades a octubre pasado.

De acuerdo con la información financiera y estadística de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a la que tuvo acceso EL HERALDO estos medios de pago contabilizaban 1,169,295 al décimo mes de 2024 y al mismo término de este año alcanzaron 1,232,091 unidades.

Marzo de 2025 fue el mes en el que se registró la mayor concesión de tarjetas de crédito, específicamente 27,779 de estos instrumentos financieros.

De los 12 bancos comerciales, solo cuatro de ellos concentran el 78% del conocido como dinero plástico equivalente a 961,984 tarjetas.

Al menos dos tarjetas de crédito por persona se mantiene entre los hondureños como la relación de los referidos medios en posesión.

Ni de firmas u otras disposiciones van a requerir las compras en línea con tarjetas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias