Arquitectura, pánico escénico y Hollywood: 5 datos que no sabías de Alejandro Fernández

Los años 90 fueron una década de evolución y madurez musical para “El Potrillo” y, tras mantener una línea muy estable, se atrevió tanto con las baladas románticas como con boleros en un álbum que fue el punto de inflexión en su carrera: `Me estoy enamorando´ (1997). Fue este disco el que le consolidó como un artista que cada vez se desligaba más de la influencia de su padre y, sobre todo, de la etiqueta de “hijo de...”. Pero, como siempre se ha caracterizado por oscilar entre lo tradicional y lo romántico, en 1999 volvió a las rancheras que le llevaron a su debut con `Mi verdad´, disco que le valió un premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Ranchero en el 2000.