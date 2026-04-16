Estas imágenes de médicos protestando en el bulevar Fuerzas Armadas son de 2019, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales muestra imágenes como si correspondieran a una reciente manifestación de empleados del sector público de la salud ocurrida en abril de 2026.
Es engañoso. En realidad, las fotografías corresponden a movilizaciones de médicos y docentes realizadas en mayo de 2019.
“El gremio de médicos se mantienen en protesta y bloquean el paso en el bulevar Fuerzas Armadas, en la capital, justo frente al Colegio Médico de Honduras (CMH). La acción responde a una medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, divulgada el 14 de abril de 2026.
Desde el 21 de marzo de 2026, el Colegio Médico de Honduras (CMH) mantiene protestas para exigir el pago de salarios adeudados y la restitución de decenas de médicos despedidos.
Tras desacuerdos con autoridades de la Secretaría de Salud, los manifestantes solicitaron una reunión directa con la presidente Nasry Asfura.
Las acciones de protesta continuaron y el 14 de abril incluyeron el cierre de los cuatro carriles del bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la sede del CMH. Una situación similar se repitió este 15 de abril frente a Casa Presidencial.
El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, dijo el 15 de abril que las diferencias deben resolverse en los espacios institucionales y no mediante acciones que afecten la atención a la población.
Fotos de 2019
EH Verifica realizó una búsqueda inversa de las imágenes en Google Lens e identificó que fueron publicadas en una fotogalería de EL HERALDO, titulada: "La masiva movilización de médicos y maestros en la capital de Honduras”, divulgada el 30 de mayo de 2019.
La manifestación se desarrolló en el bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa, con el objetivo de exigir la derogación de los decretos PCM 26 y PCM 27.
En ese momento, ambos decretos declaraban emergencia en los sectores de salud y educación, lo que generó rechazo entre gremios que consideraban que esas medidas podían derivar en privatización o en despidos masivos.
Otras de las imágenes (que aparecen en la entrada viral) también fueron localizadas en una fotogalería de LA PRENSA, publicadas el 27 de mayo de 2019. El registro confirma que las fotos corresponden al mismo evento protagonizado por médicos y docentes.
Por lo tanto, las imágenes de la manifestación de médicos no corresponden a protestas en 2026, sino a movilizaciones en mayo de 2019.