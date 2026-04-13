Este video muestra helicópteros de Estados Unidos, no aeronaves hondureñas rumbo a la Isla Conejo

Tegucigalpa, Honduras.- Un video en redes sociales asegura que muestra a helicópteros militares hondureños en ruta hacia la Isla Conejo, territorio reclamado por El Salvador. El contenido también incorpora un audio atribuido al expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Sin embargo, la grabación está fuera de contexto. Las imágenes no corresponden a una operación militar hondureña ni guardan relación con hechos ocurridos en Honduras o en El Salvador. En realidad, el video muestra helicópteros del ejército de Estados Unidos. “Desde tegucigalpa ban con rumbo ala isla conejo que sera lo que esta pasando, que tiene que ber bukele con esto esto ya se puso caliente entre estos 2 paises”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el video de TikTok, visualizado más de 15,500 veces desde el 9 de abril.

La disputa por la Isla Conejo se ha prolongado durante varios años entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, debido a su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, una zona marcada por la falta de delimitación clara de las aguas. Según el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992, se reconoce una soberanía de 3 millas náuticas desde la costa de cada país. No obstante, la Isla Conejo se encuentra a 12 millas náuticas de ambos territorios, conforme a lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En 2021, se anunció la emisión de un decreto orientado a “promover la paz y el desarrollo sostenible del Golfo de Fonseca”. El expresidente Hernández afirmó en su cuenta de X que la isla Conejo formaba parte del territorio hondureño. El decreto ratificaba la soberanía sobre 25 islas e islotes en el golfo, incluida la isla Conejo. Ante esto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió al hilo publicado por Hernández en X con un “meme” en tono de burla.

Sin relación con Honduras

Una búsqueda inversa utilizando un fotograma clave del video llevó a un sitio web denominado FinePoint, una entidad que promueve el “desarrollo y comercialización de tecnología del Departamento de Guerra entre entidades del gobierno estadounidense y universidades”. El material se reproduce en la página principal de FinePoint, específicamente en la sección de “áreas de especialización”. Además, el contenido coincide con un video publicado el 20 de junio de 2014 en YouTube por el Canal Militar de AiirSource. En la descripción se detalla que los helicópteros Black Hawks pertenecen al 1-140 Regimiento de Aviación de la Guardia Nacional de California, Estados Unidos. Desde los primeros segundos, se observan las mismas escenas que el video viral, con crédito al sargento Yvonne Najera de la 40 División de Infantería.

De acuerdo con estas fuentes, el contenido no tiene relación con aeronaves de Honduras ni de El Salvador.

Origen del audio

EH Verifica identificó el origen del audio al buscar fragmentos textuales en Google. El audio proviene de un video publicado el 8 de abril de 2026, en el que Juan Orlando Hernández reafirma su inocencia durante una entrevista virtual. En esa secuencia no se menciona al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.