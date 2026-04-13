Educación suspende clases este martes por conmemoración del Día de las Américas

Tegucigalpa, Honduras.- Los centros educativos del país cerrarán sus puertas este martes 14 de abril debido al asueto por el Día de las Américas, fecha que está incluida en el calendario escolar oficial. La medida aplica para escuelas y colegios del sector público, como parte del calendario oficial que reconoce esta fecha histórica en el continente americano.

La Secretaría de Educación recordó que la suspensión de actividades académicas responde a la importancia de esta conmemoración, la cual promueve la integración, cooperación y solidaridad entre los países de América. El Día de las Américas se celebra cada 14 de abril, una fecha que destaca los valores compartidos entre las naciones del continente y el fortalecimiento de sus lazos históricos. Debido a este feriado, miles de estudiantes y docentes no deberán presentarse a sus centros educativos, retomando sus actividades académicas con normalidad el miércoles 15 de abril.