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El IHSS inaugura nueva unidad de hemodiálisis en la ciudad de Choluteca

Con la habilitación de la nueva y moderna clínica, los derechohabientes con enfermedad renal ya no tendrán que viajar a Tegucigalpa para recibir su tratamiento.

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 14:53
El IHSS inaugura nueva unidad de hemodiálisis en la ciudad de Choluteca

La operación estuvo marcado por la atención de Santos Canales, quien fue el primer pacientes en recibir atención en la nueva clínica.

Foto: Cortesía IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inauguró una nueva unidad de hemodiálisis en la ciudad de Choluteca.

La habilitación de la unidad en la zona sur del país es con el objetivo de acercar los servicios especializados a los derechohabientes y mejorar la atención a pacientes con enfermedades renales crónicas.

Esta unidad representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de salud, ya que permitirá a los pacientes recibir tratamiento sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa, como ocurría anteriormente, aseguraron las autoridades del IHSS.

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El comienzo de las operaciones estuvo marcado por la atención de Santos Canales, quien se convirtió en el primer beneficiario de este servicio en la ciudad.

Su procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes garantizaron una atención segura, eficiente y con enfoque humano.

Las autoridades del IHSS destacaron que esta nueva unidad fue diseñada para ofrecer atención digna y de calidad, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar de sus afiliados, especialmente aquellos que requieren tratamientos continuos como la hemodiálisis.

Con la puesta en marcha de este servicio, el IHSS busca ampliar la cobertura sanitaria en la región sur y mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitando el acceso a tratamientos oportunos y reduciendo los costos y riesgos asociados a los traslados.

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Es decir que los derechohabientes ya no tendrán que viajar hasta Tegucigalpa para recibir el tratamiento, lo que genera un ahorro financiero en el traslado de los pacientes.

Son al menos 60 derechohabientes que viven en la zona sur y que reciben tratamiento de diálisis en el hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja.

La apertura de la unidad es parte del plan de expansión que comenzó el IHSS; el año pasado se habilitó la clínica en Santa Rosa de Copán y a finales de este año se remodelaron y ampliaron las clínicas de odontología en las diferentes clínicas periféricas del IHSS.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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