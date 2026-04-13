El IHSS inaugura nueva unidad de hemodiálisis en la ciudad de Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inauguró una nueva unidad de hemodiálisis en la ciudad de Choluteca. La habilitación de la unidad en la zona sur del país es con el objetivo de acercar los servicios especializados a los derechohabientes y mejorar la atención a pacientes con enfermedades renales crónicas. Esta unidad representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de salud, ya que permitirá a los pacientes recibir tratamiento sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa, como ocurría anteriormente, aseguraron las autoridades del IHSS.

El comienzo de las operaciones estuvo marcado por la atención de Santos Canales, quien se convirtió en el primer beneficiario de este servicio en la ciudad. Su procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes garantizaron una atención segura, eficiente y con enfoque humano. Las autoridades del IHSS destacaron que esta nueva unidad fue diseñada para ofrecer atención digna y de calidad, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar de sus afiliados, especialmente aquellos que requieren tratamientos continuos como la hemodiálisis. Con la puesta en marcha de este servicio, el IHSS busca ampliar la cobertura sanitaria en la región sur y mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitando el acceso a tratamientos oportunos y reduciendo los costos y riesgos asociados a los traslados.