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¿Atenderá el Seguro Social con normalidad en el Día de las Américas?

El IHSS anunció cómo operarán sus centros asistenciales y administrativos este 14 de abril, en el marco del Día de las Américas, a nivel nacional

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 12:39
¿Atenderá el Seguro Social con normalidad en el Día de las Américas?

El Seguro Social informó sobre las medidas que aplicará en sus servicios de salud y administrativos este 14 de abril en todo el país.

 Foto: ELHERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este 14 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de las Américas, mantendrá sus servicios en horario normal en todo el país.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que tanto sus centros asistenciales como administrativos operarán sin interrupciones, garantizando la atención a los derechohabientes.

La medida busca evitar afectaciones en los servicios de salud que se brindan diariamente a miles de afiliados, quienes dependen de consultas, emergencias y otros procedimientos médicos.

Esta decisión fue tomada por la Dirección Ejecutiva del IHSS, priorizando la continuidad en la atención médica a nivel nacional.

El 14 de abril se estará laborando en horario normal en todos sus centros asistenciales y administrativos”, señala el comunicado emitido publicado en las redes sociales.

Cirugías en el Seguro Social suspendidas hace tres meses por falta de insumos

La institución subrayó que, aunque el Día de las Américas es una fecha de conmemoración en el calendario, se optó por no suspender labores para no perjudicar a los usuarios del sistema.

Además, se indicó que el asueto será programado de forma interna para los empleados del IHSS, con el objetivo de equilibrar el descanso del personal sin comprometer los servicios.

Esta modalidad permitirá que los trabajadores puedan gozar del feriado en fechas posteriores, sin generar atrasos o cancelaciones en la atención médica.

Autoridades del IHSS recalcaron que los servicios de emergencia, hospitalización, consultas externas y áreas administrativas funcionarán con total normalidad.

La disposición aplica para todas las dependencias del IHSS, tanto en Tegucigalpa como en el interior, donde se atiende a una amplia población asegurada.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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