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Alteran arte de LA PRENSA para vincular a Rashid Mejía con filtración de videos explícitos

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El contenido original de la marca no incluye la imagen ni hace alusión al congresista de la bancada del Partido Liberal

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 18:01
Alteran arte de LA PRENSA para vincular a Rashid Mejía con filtración de videos explícitos

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 10 de abril de 2026, adaptada a esta cartela.

 Foto: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte que incluye el logo de LA PRENSA, en el que se vincula al diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, con la supuesta filtración de videos explícitos grabados en moteles de Honduras.

Sin embargo, esto es falso. El contenido fue alterado a partir de una versión original de la marca, en la que no se menciona ni se hace referencia al congresista.

"FILTRAN MÁS DE MIL VIDEOS ÍNT1MOS DE MOTELES", dice parte del arte en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de abril de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 10 de abril de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 10 de abril de 2026.

 (Foto: Captura de pantalla)

Rashid Mejía es actual diputado de la bancada del Partido Liberal electo para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán.

Entre sus iniciativas hasta el momento destaca una propuesta de ley contra el nepotismo, que busca prohibir la contratación de familiares de funcionarios en instituciones del Estado y establecer sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

Además, ha impulsado planteamientos relacionados con reformas al funcionamiento interno del Congreso.

Arte modificado

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar el arte original, publicado el 8 de abril de 2026 por Diario LA PRENSA. El mismo contenido también aparece en su perfil verificado de Facebook.

La pieza gráfica auténtica no incluye la fotografía del diputado Rashid Mejía, contrario a la publicación viral.

La publicación redirige a una nota periodística de la marca en la que las autoridades de la Policía Nacional informaron que no existen denuncias de una supuesta filtración de videos íntimos de moteles en Honduras.

En ningún momento el contenido menciona o hace alusión a Mejía.

Asimismo, la encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó la alteración del contenido, la cual no fue realizada ni difundida por la marca.

En conclusión, el arte que vincula al diputado Rashid Mejía con la filtración de videos explícitos fue alterado a partir de un arte original de LA PRENSA. La versión auténtica no incluye la imagen ni hace referencia al congresista de la bancada del Partido Liberal.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

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