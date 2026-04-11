Alteran arte de LA PRENSA para vincular a Rashid Mejía con filtración de videos explícitos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte que incluye el logo de LA PRENSA, en el que se vincula al diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, con la supuesta filtración de videos explícitos grabados en moteles de Honduras. Sin embargo, esto es falso. El contenido fue alterado a partir de una versión original de la marca, en la que no se menciona ni se hace referencia al congresista. "FILTRAN MÁS DE MIL VIDEOS ÍNT1MOS DE MOTELES", dice parte del arte en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de abril de 2026.

Rashid Mejía es actual diputado de la bancada del Partido Liberal electo para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán. Entre sus iniciativas hasta el momento destaca una propuesta de ley contra el nepotismo, que busca prohibir la contratación de familiares de funcionarios en instituciones del Estado y establecer sanciones para quienes incurran en estas prácticas. Además, ha impulsado planteamientos relacionados con reformas al funcionamiento interno del Congreso.

Arte modificado