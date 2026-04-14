Mario Pérez no afirmó que el gobierno anterior acostumbró al pueblo a subsidios

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte digital que atribuye al diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, declaraciones en las que afirma que el Estado no puede sostener subsidios porque depende de los impuestos, y que la expresidenta Xiomara Castro habría “acostumbrado al pueblo” a estas medidas. Sin embargo, la cita es falsa. EH Verifica comprobó que no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden la cita atribuida al congresista hondureño. "XIOMARA CASTRO SUBSIDIABA TODO, DEJARON ACOSTUMBRADO AL PUEBLO. EL GOBIERNO DE PAPI, NO PUEDE DARSE ESE LUJO. EL ESTADO DEPENDE DE LOS IMPUESTOS, LOS SUBSIDIOS SON COSTOS MILLONARIOS", se lee literalmente en el contenido viral difundido en Facebook, compartido más de 110 veces desde el 13 de abril.

La escalada del conflicto en Medio Oriente, atribuida en este contexto a acciones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha incrementado la presión sobre el comercio internacional y sobre rutas estratégicas para la distribución de petróleo. Desde entonces, los precios de los combustibles han registrado aumentos progresivos en distintos mercados. En Honduras, el Gobierno mantiene un subsidio del 50% sobre el incremento de las gasolinas regular y superior, como una medida para amortiguar el impacto en los consumidores. En el Congreso Nacional, la discusión se ha concentrado en las consecuencias del alza de los combustibles sobre la economía. Mientras sectores de la oposición han pedido eliminar ese impuesto, diputados del oficialismo han sostenido que una decisión de ese alcance solo debería considerarse bajo condiciones específicas.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Mario Pérez + subsidios + impuestos + Xiomara Castro” no permitió encontrar, hasta el momento, publicaciones en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que coincidan con la frase difundida en redes sociales. Asimismo, EH Verifica revisó publicaciones recientes en las cuentas oficiales de Mario Pérez en Facebook , Instagram y X , sin encontrar evidencia de que haya emitido esas declaraciones. La publicación viral también incluye un texto adicional que refuerza la supuesta cita, pero no aporta una fuente verificable: “Para subsidiar, el Estado necesita millones y entonces cómo le pagaremos a los policías, maestros, personal de salud”. Como parte de la revisión, se localizaron declaraciones recientes del diputado sobre subsidios y el impuesto a los combustibles en una entrevista publicada el 16 de marzo de 2026 por Hable como Habla. En esa intervención, Pérez dijo que el Estado no eliminaría el impuesto a los combustibles e instó a la población a adoptar medidas de ahorro ante el impacto de los incrementos. Una de las frases difundidas en la publicación viral sí fue mencionada por el diputado en esa entrevista. En ella, Mario Pérez enfatizó que los ingresos de ese impuesto se destinan al pago de empleados públicos. Sin embargo, no afirmó que el gobierno de Xiomara Castro haya “acostumbrado a la población a los subsidios”. La entrevista citada en el contenido viral corresponde a una difusión realizada en marzo de 2026. Tras revisar ese material, no se encontró que Pérez pronunciara la frase que se le atribuye sobre los subsidios.