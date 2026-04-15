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Condiciones secas prevalecen este jueves y lluvias aisladas en oriente

Cenaos prevé ambiente mayormente seco en Honduras, con lluvias débiles y aisladas en el oriente y temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados Celsius

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 20:13
Condiciones secas prevalecen este jueves y lluvias aisladas en oriente

Las condiciones secas van a prevalecer en gran parte del territorio hondureño.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán predominando este jueves 16 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno, Luis Fonseca, informó que estas condiciones se mantendrán durante gran parte del día, limitando la presencia de lluvias en la mayoría de las regiones del país.

No obstante, Fonseca advirtió que en horas de la tarde podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en sectores del oriente hondureño.

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“Persisten las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló el experto, al explicar el comportamiento atmosférico previsto para la jornada.

Sobre las lluvias, agregó que “por la tarde, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe estará produciendo algunas precipitaciones débiles y muy aisladas en algunos sectores de la región oriental del país”.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos indicó que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, la región sur registrará los valores más altos, con máximas de hasta 40 grados Celsius y mínimas de 24 grados.

En otras zonas del país, las temperaturas también serán elevadas: en la región central se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 18, mientras que en el norte se alcanzarán 31 grados con mínimas de 22.

Para el occidente se prevén máximas de 30 grados y mínimas de 16, en tanto que en la región oriental se estiman 32 grados de máxima y 16 de mínima; en la zona insular, los valores oscilarán entre 30 y 26 grados Celsius.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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