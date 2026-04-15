Condiciones secas prevalecen este jueves y lluvias aisladas en oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán predominando este jueves 16 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El pronosticador de turno, Luis Fonseca, informó que estas condiciones se mantendrán durante gran parte del día, limitando la presencia de lluvias en la mayoría de las regiones del país. No obstante, Fonseca advirtió que en horas de la tarde podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en sectores del oriente hondureño.

“Persisten las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló el experto, al explicar el comportamiento atmosférico previsto para la jornada. Sobre las lluvias, agregó que “por la tarde, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe estará produciendo algunas precipitaciones débiles y muy aisladas en algunos sectores de la región oriental del país”. En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos indicó que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

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