Video de JOH no muestra su regreso a Honduras en 2026: es de hace 10 años

Tegucigalpa, Honduras.- Es falso que un video viral muestre el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras en abril de 2026. La grabación que circula en redes sociales no es actual. En realidad, corresponde a un hecho ocurrido en 2016, cuando Hernández llegó a Roatán para participar en un evento del Sistema para la Integración Centroamericana (Sica). “Último momento. Llega a Honduras Juan Orlando Hernández ex presidente de Honduras”, dice el texto sobrepuesto en el video publicado en TikTok, visualizado más de 690,000 veces desde el 15 de abril.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril del año que dejó la Presidencia, acusado por la Fiscalía de ese país de delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos conspiración para importar cocaína y uso de armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas. En 2024, fue declarado culpable y condenado a 45 años de prisión por una corte federal de Nueva York. Sin embargo, en diciembre de 2025 se le otorgó un indulto total que lo liberó de prisión y, en abril de 2026, su condena fue anulada. Actualmente, Hernández permanece en Estados Unidos con un estatus migratorio no definido y, aunque ha expresado su intención de regresar a Honduras, no ha precisado una fecha para su retorno.

Video de 2016

Una búsqueda inversa del contenido viral Google a partir de un fotograma clave condujo a un video publicado el 29 de junio de 2016 en YouTube, en el canal llamado Juan Orlando Volverá. El contenido se titula “Llegada del Presidente Hernández a Roatán para cumbre SICA 2016” y muestra exactamente el mismo clip que se difunde como actual .

EH Verifica buscó en Google registros que confirmen la realización de ese evento en esa fecha y encontró una nota de LA PRENSA publicada ese mismo día. El artículo titulado “Comienzan a llegar presidentes a cumbre del Sica en Roatán”, específica que se trata de la XLVII Cumbre del Sica, en la que los mandatarios de los países miembros dialogaron sobre temas políticos, económicos, de seguridad y desarrollo regional. Asimismo, en esa misma fecha, Radio América informó en sus cuentas oficiales sobre el evento y publicó imágenes que coinciden con el segmento viral, lo que confirma que fueron tomadas durante la llegada de Hernández a Roatán.