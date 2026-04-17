“Participó en un plan colusorio”: Mario Pérez explica qué acciones llevaron a Mario Morazán a enfrentar juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Mario Pérez defendió la aplicación de juicio político contra el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, durante la sesión del Congreso Nacional (CN) en la que se le destituyó a él y a otros tres funcionarios electorales. En su intervención, Pérez aseguró que existió una conspiración para afectar el pasado proceso electoral. “Hubo un plan colusorio... para retrasar y conspirar contra el proceso electoral”, afirmó. El congresista señaló que dicho plan habría sido conocido con antelación por el partido Libertad y Refundación (Libre). Según dijo, desde las elecciones internas anticipaban una derrota, lo que habría motivado acciones para “boicotear el proceso”.



"Libre sabía, con muchos meses de anticipación, desde las internas, cuando tenían sus urnas vacías y mientras las filas eran largas en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, y en ustedes solo estaban los miembros de mesas, desde ahí sabían que tenían perdidas las elecciones generales y montaron un plan para boicotear el proceso", manifestó.

Asimismo, vinculó a distintas instituciones en este supuesto esquema. “Participó el CNE y el TJE... incluso involucraron al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas”, expresó. "¿Ya se les olvidó lo que hizo Roosevelt Hernández? Que pidió formalmente tener copias y certificación de las actas, ese era un plan orquestado", cuestionó. Pérez también dirigió señalamientos directos contra Morazán, a quien acusó de formar parte del plan. “Usted, abogado Morazán, como miembro del TJE, formó parte de él, por eso está aquí, sentado en el banquillo de los acusados”, manifestó. En otro punto, cuestionó el actuar del magistrado dentro del tribunal, asegurando que incumplió sus responsabilidades. “¿Sabe cuál era su obligación? Participar en las sesiones del TJE... era su obligación estar”, indicó.

Además, sostuvo que Morazán no podía abstenerse de votar en las deliberaciones. “Usted no podía abstenerse de votar... no era su decisión retirarse”, afirmó. Incluso, usó como argumento las mismas palabras dichas por Morazán previamente, donde reconoció haber emitido más de 20 votos particulares, "es un derecho suyo... artículo 26, numeral 3 (de la Ley Orgánica y Procesal Electoral): emitir voto particular en caso de disentir con la decisión de la mayoría. Cuando usted no estaba de acuerdo en un tema que se estaba discutiendo, y voy a poner como ejemplo, la solicitud de inscripción de (Jorge) Cálix, su derecho no era levantarse de la sesión e irse. Su derecho era emitir un voto en contra y razonarlo; esa era su obligación y la incumplió", le dijo con firmeza a Morazán.



Pérez también debatió los argumentos de Morazán citando el artículo 27 de la misma ley, el cual establece la obligación de los magistrados de participar en las sesiones del tribunal.