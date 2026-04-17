“Participó en un plan colusorio”: Mario Pérez explica qué acciones llevaron a Mario Morazán a enfrentar juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Mario Pérez defendió la aplicación de juicio político contra el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, durante la sesión del Congreso Nacional (CN) en la que se le destituyó a él y a otros tres funcionarios electorales.
En su intervención, Pérez aseguró que existió una conspiración para afectar el pasado proceso electoral. “Hubo un plan colusorio... para retrasar y conspirar contra el proceso electoral”, afirmó.
El congresista señaló que dicho plan habría sido conocido con antelación por el partido Libertad y Refundación (Libre). Según dijo, desde las elecciones internas anticipaban una derrota, lo que habría motivado acciones para “boicotear el proceso”.
"Libre sabía, con muchos meses de anticipación, desde las internas, cuando tenían sus urnas vacías y mientras las filas eran largas en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, y en ustedes solo estaban los miembros de mesas, desde ahí sabían que tenían perdidas las elecciones generales y montaron un plan para boicotear el proceso", manifestó.
Asimismo, vinculó a distintas instituciones en este supuesto esquema. “Participó el CNE y el TJE... incluso involucraron al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas”, expresó.
"¿Ya se les olvidó lo que hizo Roosevelt Hernández? Que pidió formalmente tener copias y certificación de las actas, ese era un plan orquestado", cuestionó.
Pérez también dirigió señalamientos directos contra Morazán, a quien acusó de formar parte del plan. “Usted, abogado Morazán, como miembro del TJE, formó parte de él, por eso está aquí, sentado en el banquillo de los acusados”, manifestó.
En otro punto, cuestionó el actuar del magistrado dentro del tribunal, asegurando que incumplió sus responsabilidades. “¿Sabe cuál era su obligación? Participar en las sesiones del TJE... era su obligación estar”, indicó.
Además, sostuvo que Morazán no podía abstenerse de votar en las deliberaciones. “Usted no podía abstenerse de votar... no era su decisión retirarse”, afirmó.
Incluso, usó como argumento las mismas palabras dichas por Morazán previamente, donde reconoció haber emitido más de 20 votos particulares, "es un derecho suyo... artículo 26, numeral 3 (de la Ley Orgánica y Procesal Electoral): emitir voto particular en caso de disentir con la decisión de la mayoría. Cuando usted no estaba de acuerdo en un tema que se estaba discutiendo, y voy a poner como ejemplo, la solicitud de inscripción de (Jorge) Cálix, su derecho no era levantarse de la sesión e irse. Su derecho era emitir un voto en contra y razonarlo; esa era su obligación y la incumplió", le dijo con firmeza a Morazán.
Pérez también debatió los argumentos de Morazán citando el artículo 27 de la misma ley, el cual establece la obligación de los magistrados de participar en las sesiones del tribunal.
"No era su derecho, era su obligación estar en las sesiones y era legalmente convocado por el presidente y de usted escuchamos en la audiencia y escuchamos aquí argucias, que si la convocatoria no era con suficiente anticipación, que si la había el secretario y no el presidente... usted y yo sabemos de trámites judiciales, usted era legalmente convocado por el presidente y usted tomó la decisión de no ir, volando el artículo 27, númeral 3 y también violó el artículo 29 sobre las prohibiciones de la ley", argumentó.
"Usted no podía abstenerse de votar, usted tenía que votar en toda deliberación sometida a debate en el pleno de ese tribunal. No era su decisión retirarse, no tenía el derecho de hacerlo, su obligación era votar y si no estaba a favor de la decisión tenía todo el derecho de votar en contra. También violó el numeral 11, que es sobre ausentarse sin causa justificada de las sesiones, de las que era legalmente convocado", continuó el parlamentario nacionalista.
El diputado agregó que cualquier ausencia debía ser aprobada por el pleno del tribunal: “El pleno le tenía que aprobar esa causa justificada, para que el presidente integrara a un suplente, una vez que se tenía causa justificada de su ausencia”, concluyó.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la destitución de Morazán, el exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, y los magistrados suplentes del TJE: Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, tras ser sometidos a juicio político.