¿En qué consiste el nuevo "muro negro" de Trump para frenar a migrantes?

La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera. ¿En qué consiste este gigante negro?
Entre las características del nuevo tramo destaca la construcción de un muro metálico pintado en color negro con acabado mate, pero es su diseño el que varía de los muros anteriores y el propósito de su color.
El proyecto, desarrollado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), prevé la edificación de alrededor de 230 millas de barrera fronteriza.
De ellas 110 kilómetros millas se ubicarán entre El Paso (Texas), y Ciudad Juárez (Chihuahua), una de las zonas con mayor flujo migratorio entre ambos países.
A lo largo de los años las distintas estrategias aplicadas por autoridades estadounidenses —como programas migratorios restrictivos, operativos de seguridad y la construcción de barreras físicas— no han logrado detener el flujo migratorio en la frontera norte de México.
Pero ¿En qué consiste este muro negro? Al ser un muro metálico pintado en color negro con acabado mate, se ha diseñado para absorber más calor con la exposición solar y dificultar así la escalada de los migrantes.
“Mientras más difícil pongas tu muro o tus vallas, afectan más a la migración, la haces más complicada, y de todos modos, aunque el migrante se ponga este muro, seguirá pasando.”, expresó el religioso Javier Calvillo sobre la existencia del nuevo muro negro.
En distintos momentos Ciudad Juárez ha enfrentado episodios de alta presión migratoria, cuando miles de personas se concentraron en los alrededores de los puentes internacionales en espera de cruzar hacia Estados Unidos.
Estas medidas de endurecimiento fronterizo, incluyendo las impulsadas por autoridades estatales y federales en Estados Unidos, han tenido efectos limitados para frenar el fenómeno migratorio.
“Nunca van a poder frenar la migración. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a pensar más en grande, a pesar de los muros, a pesar de los programas o a pesar de las estrategias.”, indicó el entrevistado.
El incremento de barreras físicas en la frontera, como los nuevos tramos de muro que se construyen en la región, podría elevar el nivel de riesgo para quienes intentan cruzar hacia territorio estadounidense.
Se desconoce si el tramo de muro que está construyendo Estados Unidos en su frontera con México cerca de Ciudad Juárez, que tiene la peculiaridad de ser metálico y pintado de negro, se extienda a otros puntos fronterizos.