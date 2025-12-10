Frustración en el Real España, el primer gol de las Triangulares y el joven asombró

El clásico moderno inició la fiesta de las Triangulares con un partidazo que se llevaron la 'Pimpa'.
Este miércoles se enfrentaron Real España y Olimpia en el primer partido de la fase triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Una presencia deslumbrante que capturó la atención de gran parte del público en el coliseo sampedrano.
Emanuel Hernández y Yustin Arboleda protestaron enérgicamente al árbitro Luis Mejía tras la amonestación que recibió Arboleda.
Agustín Mulet y Roberto Osorto protagonizaron un duelo personal dentro del partido durante el inicio de la fase triangular.
Carlos Sánchez también elevó sus protestas al árbitro Luis Mejía por varias decisiones. El defensa izquierdo, por su parte, regresó a la alineación titular del Olimpia.
Arboleda también fue titular del Olimpia en el partido ante el equipo sampedrano.
Daniel Aparicio insistió una y otra vez en el área del Olimpia, pero la defensa merengue mantuvo su portería a salvo con un cerrojo impenetrable.
El trofeo de campeón estuvo exhibido en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula durante el encuentro.
Jorge Benguché abrió el marcador tras un contragolpe letal del conjunto merengue.
Así lo celebraron sus compañeros que se iban con ventaja al final de la primera parte.
Real España recibió una baldazo de agua fría justo antes de terminar el primer tiempo.
La Mega Barra montó un espectaculo en las gradas, con un show de bengalas, pirotecnia y mantas
Aerolíneas 'Buba' López al rescate. El veterano dio todo por cada balón disputado en su área.
¡Ouch! Carlos Mejía le demostraba al colegiado el golpe recibido por el rival.
Clinton Bennet asumió la responsabilidad de mantener su arco imbatido en un partido de importancia como lo es un clásico.
Real España no aprovechó la localía y el panorama empieza mal para los catedráticos.