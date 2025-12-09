Sorteo Champions de Concacaf EN VIVO: Equipos hondureños y Messi conocerán su destino

Miami, Estados Unidos.- El sorteo de la Champions de la Concacaf 2026 define este martes 9 de diciembre los cruces de la Primera Ronda para los clubes centroamericanos, con especial atención a los hondureños Olimpia y Real España. El evento arranca a las 6:00 pm hora de Honduras, transmitido por ESPN y el canal de YouTube de Concacaf desde Miami.

Este bombo se enfrentará contra rivales del Bombo 1, compuesto por potencias como Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC y Pumas UNAM. La asignación aleatoria promete duelos desiguales, pero accesibles para los centroamericanos.​

Para los albos del Olimpia, este sorteo marca el regreso a una competencia que han dominado históricamente en Honduras con tres títulos. Clasificados por su desempeño en la Copa Centroamericana, enfrentarán a un equipo del Bombo 1 en series ida y vuelta de febrero, con localía probable en la vuelta.

Real España comparte el mismo escenario en el Bombo 2 y aspira a un cruce favorable contra clubes como Pumas o Nashville SC. Los aurinegros ven esta Concachampions una oportunidad para consolidarse como potencia regional tras años irregulares en el torneo.