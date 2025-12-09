Héctor Vargas arremete contra la Liga Nacional y se quebranta al hablar de Orinson Amaya

San Pedro Sula, Honduras.- El entrenador argentino Héctor Vargas no se guardó nada en su charla con EL HERALDO, donde arremetió con fuerza contra la Federación de Fútbol de Honduras , señalando falta de planificación, malas decisiones y un manejo distante de las realidades que enfrentan los clubes. También lanzó críticas directas a Reinaldo Rueda , cuestionando su gestión al frente de la Selección Nacional y señalando que “los resultados hablan por sí solos”. Vargas, con su estilo frontal, lamentó que quienes administran el fútbol hondureño “no conozcan la cancha” y tomen decisiones sin considerar el impacto deportivo.

Además, el “León de Formosa” abrió su corazón al hablar de la muerte de Orinson Amaya , presidente del Marathón . Aprovechó para exponer la crisis económica que atraviesa la Liga Nacional, asegurando que muchos equipos sobreviven “a puro pulmón” y que la situación puede empeorar si no se hacen cambios urgentes. En medio de este panorama, Vargas incluso dudó sobre su continuidad al mando de Leones HT6 en la Liga de Ascenso , admitiendo que no sabe si tendrá las condiciones para seguir trabajando en un entorno tan incierto

Estamos sacando gente importante, como también pasó con Orinson en Marathón, que era un gran aportador y desgraciadamente falleció. Hay que cuidar a esa clase de personas porque cada vez hay menos gente que saca dinero de su bolsillo para respaldar al fútbol. No entendemos, entrenadores, jugadores y hasta directivos a veces, que hay que proteger a quienes aportan. Otros como secretarios administrativos o gerentes deportivos hacen gastos innecesarios, y cuando llega el momento de estabilizar el club, se complica todo.

Es una crisis que hace rato se venía insinuando en el club. A mí me tocó estar en Victoria en 2012 y ya era una crisis que se veía venir. Yo trato de hacerle ver a los futbolistas que deben cuidar a la gente que aporta al fútbol. En ese momento se había ido César Nasthas, que estaba a cargo del Victoria. Había personas que le pedían a la institución y a veces se juega con quienes sostienen el fútbol.

Profe, ¿qué opinión le merece esta situación que prácticamente sobrepasó a los técnicos, al profesor Ernesto Pineda, al profesor John Jairo López, y a los jugadores que terminaron sus contratos por cinco o seis meses sin cobrar un sueldo?

Usted mencionó que ya veía venir algo similar en Juticalpa y Choloma. ¿Por qué?

Yo no quise venir a Juticalpa porque en ese tiempo en que salvé al equipo del descenso ya tenían serios problemas económicos. Había demandas de futbolistas que se habían ido en diciembre y no pudieron continuar, y eso caería durante este torneo. Sabía que habría problemas económicos también. En Choloma creo que no estaban preparados o, según lo que conozco, algunos directivos querían aportadores para hacerse cargo del club, pero otros no querían soltar el control para sostener un club en primera división. Eso genera problemas. En su momento hubo gente que quiso hacerse cargo de la institución y no se lo permitieron.

El profesor John Jairo López decidió no presentarse ante Olimpia. ¿Cómo analiza este hecho?

Es lamentable. John Jairo López dijo que no aguantaba más y decidió no presentarse. Esto deja muy mal parado al fútbol nacional. Me ha tocado ver directivos de mucha capacidad en mi carrera. En Olimpia, por ejemplo, estuve tres años y medio y vi cómo don Rafael Ferrari manejaba el club, junto con Orinson, poniendo el hombro. Son ejemplos de liderazgo y compromiso que hoy hacen falta.

¿Qué piensa de la crisis que también se ha visto en Olimpia, donde futbolistas han salido a mitad de torneo? ¿Usted vivió algo parecido cuando dirigió ahí?

Son situaciones progresivas. El fútbol refleja lo que vive el país. Después de la pandemia y del 2020, donde se cobraron solo cuatro o cinco meses, tenemos torneos en los que el equipo que no clasifica trabaja apenas siete u ocho meses al año. El futbolista tiene que ver cómo subsiste y toma decisiones, como ir a jugar a Estados Unidos en torneos burocráticos para sostener a su familia.

Esto ya es un problema general. Deberíamos planificar mejor, por ejemplo, el nivel de los últimos seis equipos para armar el calendario. No entiendo quién organizó el triangular donde España, Motagua y Olimpia quedaron en una sola zona. Somos 11 equipos y no se entiende esa estructura. El encargado era colombiano y ya se fue; vino, hizo su trabajo mal y se fue.

Usted mencionó que muchas veces se contratan personas sin verdadera capacidad. ¿Puede ampliar eso?

Sí. Seguimos comprando ideas de gente que en su país ni siquiera es conocida. A muchos no se les exige derecho de piso. Les dan equipos grandes o incluso federaciones para manejar cuando en su país no destacaron. En Colombia, por ejemplo, quienes clasificaron a los últimos mundiales fueron Pekerman y Lorenzo. Técnicos colombianos como Pinto o Rueda no clasificaron. Entonces no son genios del fútbol como para venir a dirigir selecciones aquí. Eso nos lleva al fútbol que tenemos: sin rumbo, sin un proceso continuo, como sí tuvo Panamá con su técnico durante la pandemia. Aquí nuestro técnico estaba en Uruguay esperando durante seis o siete meses para ser llamado, sin trabajar con la selección. Estamos pagando esas decisiones. No tenemos mundial, la liga no es competitiva y la diferencia económica entre cuatro o cinco clubes y el resto es enorme.

En declaraciones recientes se dijo que la selección tuvo “simple mala suerte” en este ciclo. ¿Coincide con eso?

No. Si no aceptamos los errores, como el alcohólico que no acepta su problema, no vamos a mejorar. Aquí todos nos estamos equivocando. Hay que replantear el fútbol hondureño y escuchar a gente con experiencia. Un directivo puede elegir un entrenador por currículum, pero de fútbol no sabe. Si fuera miembro de la federación, llamaría a "Primitivo" Maradiaga, al Dr. Nazar, a exfutbolistas como Carlos Pavón. Que den su opinión. Pero no elegir por currículum o plataformas, porque esas estadísticas no dicen toda la verdad. Hay que asesorarse bien a nivel de selección para elegir al mejor entrenador posible, porque si no, el próximo mundial será aún más difícil.

¿Son los directivos los máximos responsables de la crisis o también Rueda y los jugadores?

Estamos en un proceso de falta de talento natural. No salen Amado Guevara, Pavón, Rambo de León, Dani Turcios, David Suazo. Nuestras grandes figuras ni siquiera son titulares en equipos competitivos afuera. Al no tener futbolistas de esa talla, necesitamos gran inversión en preparación y tener claro hacia dónde apuntamos. Si no analizamos bien el problema, en diez años estaremos detrás de Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

¿Qué recuerda de Orinson Amaya, con quien usted levantó un título en Marathón? ¿Cómo recibió su fallecimiento?

Con mucho dolor. Vivimos historias fuertes. Aunque al final tuvimos un problema contractual, la primera foto que tengo en mi celular es la que él me mandó cuando ganamos la Supercopa. Era una persona muy cercana; fui a su casa, conocí a su familia y él a la mía. Antes del centenario me llamó para un documental de Marathón y participé en los homenajes. Hizo un gran esfuerzo por el club. Yo lo veía en todos los eventos, con entusiasmo. El día antes de morir estuvo haciendo baleadas con el alcalde de San Pedro. Quizá el esfuerzo fue demasiado. Él dejó una familia destruida y un club desamparado. Cuando llegué al equipo, estaba destruido en lo institucional, y él lo levantó. Creo que, si uno analiza bien, él murió como quería: celebrando con su gente. Aunque la vida le fue corta, murió con alegría.

Profe, ¿continúa con Leones o tiene ofertas de otros equipos?

Lo de Leones surgió porque mi hija estaba terminando sus prácticas para graduarse de medicina en Cuyamel. Juticalpa quería que siguiera tras salvar el descenso, pero me tomé medio año sabático. Tenía propuestas de Thomas y Marvin Chávez. Vamos a ver si seguimos lo planeado o si sale algo más importante en primera división. Seguiré ayudando a esta gente que quiere aportar al fútbol; ojalá podamos ser campeones este torneo.

Un mensaje final para el pueblo hondureño en este cierre de año

Espero que el país se acomode con todos estos dilemas y que podamos disfrutar las fiestas en paz. Todos queremos paz. Ojalá no se repita lo del 2017. Dios quiera que quienes deben tomar decisiones lo hagan bien y que podamos llegar a la Navidad con una sonrisa y no lamentando a quienes ya no están.