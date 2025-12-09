Yustin Arboleda advierte a Motagua y le responde a sus críticos por falta de gol en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero Yustin Arboleda atendió a los medios en una rueda de prensa previa a la liguilla de la Liga Nacional de Honduras, donde Olimpia se enfrentará al complicado Real España. El de Bagadó, Chocó, resaltó la importancia de la mentalidad colectiva y la preparación para superar este nuevo formato que presenta desafíos únicos para los equipos líderes. Su experiencia y serenidad se reflejaron en cada respuesta, dejando claro que la meta máxima sigue siendo la misma: alcanzar la final y pelear por el título. En la conferencia, Arboleda también abordó las críticas sobre la nueva estructura del torneo, donde el liderato en la fase regular no siempre garantiza ventaja. Destacó cómo Olimpia encara esta etapa con responsabilidad y compromiso, haciendo énfasis en la dificultad que implica medirse contra rivales tradicionales como Real España y Motagua. Además, destacó la importancia de los detalles y de mantener la concentración en cada partido para obtener el mejor resultado.

Consciente de la presión que representa vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de Honduras, el delantero afirmó que el equipo está preparado para adaptarse a los cambios y hacer frente a las adversidades

Declaraciones de Arboleda

— Qué te parece el nuevo formato, donde Real España y Motagua están en el grupo de Olimpia, que fue líder durante todo el torneo. ¿Cómo ves esta situación? Bien, bastante bien. Yo creo que al final sabíamos que podía pasar. Creo que al final sabemos que por el formato normalmente llegan los equipos más fuertes a esta instancia. Yo estoy de lo que digo, que para conseguir el objetivo tienes que ganarle a todos. Así que bueno, nos tocó el grupo, ya está. Ahora a trabajar y prepararnos para lo que será esta siguiente fase. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. — Decía el profe Espinel que ahora ya no sirve ser líderes del campeonato porque sentía que no hay un beneficio para el equipo. ¿Ustedes lo sienten así luego de haber quedado con 2 de los grandes en las triangulares? Sí, por supuesto. No creo que solamente del profe. Yo en particular lo expresé también al comienzo de la temporada. Al final no te sirve de nada, pero el formato está y ya no puedes hacer nada. Hay que afrontarlo de la mejor manera. Hay quienes dicen que es más competitivo o hay quienes dicen que no. Es cada quien con su punto de vista. Nosotros como jugadores estamos conscientes de lo que nos jugamos día a día, por lo cual sabemos que independientemente de los equipos que nos tocarán, va a ser difícil. No hay excusa. Hay que prepararnos de la mejor manera para afrontar este cierre de campeonato y que al final podamos conseguir el objetivo que es lo que todos queremos. —¿Dónde está la clave? ¿Por dónde puede pasar la clave para poder llegar a una final? Creo que al final la clave será hacer más puntos que los otros dos de tu grupo. Creo que esa es la clave para poder conseguir ese primer lugar de grupo que te sitúe en una final. Sabemos que no va a ser nada fácil. Vamos a enfrentar a dos muy buenas instituciones, dos muy buenos equipos que también vienen peleándola ahí durante el semestre. Son clásicos y como se dice, los clásicos hay que ganarlos. Y para ganarlos tienes que tratar de hacer los partidos lo más perfectos posible, cometer la menos cantidad de errores posibles que te puedan dar el triunfo en cada partido de ellos. Sabemos que van a ser cuatro partidos súper difíciles, muy complicados, con mucho desgaste. —¿Cómo llegan realmente ahora a la parte de la verdad, sabiendo que es un mini torneo de miércoles, domingo, miércoles, domingo, tanto así que hasta en Navidad se va a jugar, y año nuevo? Bueno, preparado creo que mentalmente bien. Si bien sabemos que normalmente a esta etapa de la temporada se llega con un poco más de cansancio de lo normal, creo que por la seguidilla de tantos partidos, tantos viajes y el desgaste. Creo que si lo vemos desde el otro punto de vista, es la parte más linda del torneo, donde todos queremos estar. Hoy estamos nosotros, así que creo que el cansancio y el desgaste pasa ya a un segundo plano. Concentrarte en lo que tienes al frente, en cada partido de los cuales tienes que afrontar de la mejor manera. Tratar de dejar todo en cada partido que te pueda ir dando esa posibilidad de ir sumando, de ir situándote en la parte alta del grupo. Como tú bien lo mencionas, creo que ya el torneo terminó. Ahora comienza otro torneo totalmente distinto, donde por ahí creo que lo que hiciste ya queda atrás. Ahora enfocarte en lo que viene al frente y tratar de afrontarlo de la mejor manera.