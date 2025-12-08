¿Qué equipos llevan la ventaja y habrá VAR? Lo que debes saber de las triangulares de Liga Nacional

5- CRITERIOS DE DESEMPATE: Si el empate se produce entre equipos que ocuparon las posiciones tres, cuatro, cinco o seis, avanzará el que tenga la mejor diferencia de goles. Si el empate persiste, se aplicarán los siguientes subcriterios, en orden: - Mayor número de goles anotados en la fase dos.- Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular, considerando todas las fases.- Mayor diferencia de goles en la serie particular, considerando todas las fases.- Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular.- Fair Play: menor cantidad de puntos por tarjetas recibidas en la serie particular, según los siguientes parámetros:- Tarjeta amarilla: 1 punto.- Tarjeta roja: 2 puntos.