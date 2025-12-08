Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026

Los equipos de la Liga Nacional de Honduras se comienzan a preparar para el torneo Clausura 2026. Olimpia y Motagua ya comienzan a mover sus piezas
Walter Martínez confirmó que no seguirá en el Victoria y que ya tiene ofertas.: "Lo único que les pido a ellos es que me paguen lo que me quedaron debiendo y que me den mis papeles. La verdad es que no sigo con el equipo y tenía esa oferta de otro equipo. Sí, tengo una oferta"
Humberto "Beto" Rivera se refiera a su futuro: "Tengo que hablar claro con ellos, deben ser más responsables con la institución, nosotros en cuanto a rendimiento cumplimos, hicimos 25 puntos, perdimos cuatro por mala administración de la institución", señaló."
Jhon Jairo López pone en duda su continuidad con el Victoria luego de todos los problemas económicos que han tenido. Aunque le paguen a los jugadores no sería suficiente.
Fabricio Silva: El defensor uruguayo se quedó sin contrato en Victoria y todo apunta que no seguirá con los jaibos.
Héctor Castellanos queda libre tras finalizar su respectivo contrato de préstamo con Génesis PN.
Edwin Maldonado, mediocampista que llegó a préstamo desde Motagua, finaliza contrato con Génesis PN.
Nicolas "Monoco" Gómez, zaguero uruguayo, podría no seguir y se quedó sin contrato en Juticalpa.
Elmer Güity es otro de los jugadores que está sin contrato en Juticalpa tras finalizar el torneo Apertura.
Denovan Torres, quien ha defendido la meta del Juticalpa FC en los últimos torneos, se quedó sin contrato.
Luis Garrido jugó poco en Juticalpa FC y su continuidad es duda, además no tiene contrato vigente.
Ramiro Rocca todavía le restan seis meses de contrato con el Juticalpa FC, pero no es seguro que siga.
Michaell Perelló vuelve al Real España luego de su paso por las filas del Victoria de La Ceiba. El portero tiene contrato con los aurinegros.
Elvin Casildo regresa a las filas del Olimpia, equipo dueño de su ficha, tras su paso por Victoria.
Jorge Pineda no estuvo al frente del CD Choloma en sus últimos partidos, presentó constancias médicas y su continuidad está en el aire.
Bryan Acosta es agente libre tras finalizar contrato con Nashville y el Real España es su primera opción.
Elías Burbara, presidente de Real España, confirmó que Jeaustin Campos tiene un año de contrato y se respeta sin problemas.
David Edoardo, hijo de David Suazo, se estrenó con su nuevo equipo en la serie C italiana siendo titular, fue triunfo de 1-0 de Team Altamura frente al Giugliano Calcio.
Nicolás Messiniti y Marathón con negociaciones estancadas de momentos luego del fallecimiento de Orinson Amaya, pero está encaminada la renovación por dos años.
Jorlian Abdiel Sánchez es un delantero panameño que se pelean Real España y Olancho FC, viene de sobresalir con Plaza Amador.
Pablo Cacho anunció su salida de Victoria para irse a jugar a Motagua: "Fueron 2 años tantos buenos como malos, pero me quedo con los buenos momentos las bonitas alegrías gracias a cada uno de mis compañeros, personal administrativo, cuerpo técnico y esta gran afición que me gané".
El técnico argentino Diego Vázquez está con un pie fuera del Marquense luego de no poder ni llegar a liguilla, el club tiene problemas económicos y la continuación del entrenador no está garantizada a pesar de levantarlos de los malos resultados.
Luis Palma sigue siendo noticia, Lech Poznan no lo quiere devolver en enero al Celtic, quien lo ha buscado, pero el club polaco planea ejercer la opción de compra de 4 millones de euros.
¿Kevin "Choloma" López interesa a Real España? Elías Burbara, presidente de Real España, manifestó que barajan "opciones" para el torneo Clausura, pero que no hay nombres en la agenda de momento.
Raúl García confirmó que volverá al Olimpia para el torneo Apertura tras el préstamo con UPNFM luego de no clasificar a la liguilla.