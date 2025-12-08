  1. Inicio
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026

Los equipos de la Liga Nacional de Honduras se comienzan a preparar para el torneo Clausura 2026. Olimpia y Motagua ya comienzan a mover sus piezas

  • 08 de diciembre de 2025 a las 15:59
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
1 de 25

Los equipos de la Liga Nacional de Honduras se comienzan a preparar para el torneo Clausura 2026. Olimpia y Motagua ya comienzan a mover sus piezas
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
2 de 25

Walter Martínez confirmó que no seguirá en el Victoria y que ya tiene ofertas.: "Lo único que les pido a ellos es que me paguen lo que me quedaron debiendo y que me den mis papeles. La verdad es que no sigo con el equipo y tenía esa oferta de otro equipo. Sí, tengo una oferta"
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
3 de 25

Humberto "Beto" Rivera se refiera a su futuro: "Tengo que hablar claro con ellos, deben ser más responsables con la institución, nosotros en cuanto a rendimiento cumplimos, hicimos 25 puntos, perdimos cuatro por mala administración de la institución", señaló."
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
4 de 25

Jhon Jairo López pone en duda su continuidad con el Victoria luego de todos los problemas económicos que han tenido. Aunque le paguen a los jugadores no sería suficiente.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
5 de 25

Fabricio Silva: El defensor uruguayo se quedó sin contrato en Victoria y todo apunta que no seguirá con los jaibos.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
6 de 25

Héctor Castellanos queda libre tras finalizar su respectivo contrato de préstamo con Génesis PN.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
7 de 25

Edwin Maldonado, mediocampista que llegó a préstamo desde Motagua, finaliza contrato con Génesis PN.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
8 de 25

Nicolas "Monoco" Gómez, zaguero uruguayo, podría no seguir y se quedó sin contrato en Juticalpa.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
9 de 25

Elmer Güity es otro de los jugadores que está sin contrato en Juticalpa tras finalizar el torneo Apertura.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
10 de 25

Denovan Torres, quien ha defendido la meta del Juticalpa FC en los últimos torneos, se quedó sin contrato.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
11 de 25

Luis Garrido jugó poco en Juticalpa FC y su continuidad es duda, además no tiene contrato vigente.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
12 de 25

Ramiro Rocca todavía le restan seis meses de contrato con el Juticalpa FC, pero no es seguro que siga.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
13 de 25

Michaell Perelló vuelve al Real España luego de su paso por las filas del Victoria de La Ceiba. El portero tiene contrato con los aurinegros.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
14 de 25

Elvin Casildo regresa a las filas del Olimpia, equipo dueño de su ficha, tras su paso por Victoria.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
15 de 25

Jorge Pineda no estuvo al frente del CD Choloma en sus últimos partidos, presentó constancias médicas y su continuidad está en el aire.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
16 de 25

Bryan Acosta es agente libre tras finalizar contrato con Nashville y el Real España es su primera opción.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
17 de 25

Elías Burbara, presidente de Real España, confirmó que Jeaustin Campos tiene un año de contrato y se respeta sin problemas.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
18 de 25

David Edoardo, hijo de David Suazo, se estrenó con su nuevo equipo en la serie C italiana siendo titular, fue triunfo de 1-0 de Team Altamura frente al Giugliano Calcio.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
19 de 25

Nicolás Messiniti y Marathón con negociaciones estancadas de momentos luego del fallecimiento de Orinson Amaya, pero está encaminada la renovación por dos años.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
20 de 25

Jorlian Abdiel Sánchez es un delantero panameño que se pelean Real España y Olancho FC, viene de sobresalir con Plaza Amador.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
21 de 25

Pablo Cacho anunció su salida de Victoria para irse a jugar a Motagua: "Fueron 2 años tantos buenos como malos, pero me quedo con los buenos momentos las bonitas alegrías gracias a cada uno de mis compañeros, personal administrativo, cuerpo técnico y esta gran afición que me gané".
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
22 de 25

El técnico argentino Diego Vázquez está con un pie fuera del Marquense luego de no poder ni llegar a liguilla, el club tiene problemas económicos y la continuación del entrenador no está garantizada a pesar de levantarlos de los malos resultados.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
23 de 25

Luis Palma sigue siendo noticia, Lech Poznan no lo quiere devolver en enero al Celtic, quien lo ha buscado, pero el club polaco planea ejercer la opción de compra de 4 millones de euros.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
24 de 25

¿Kevin "Choloma" López interesa a Real España? Elías Burbara, presidente de Real España, manifestó que barajan "opciones" para el torneo Clausura, pero que no hay nombres en la agenda de momento.
Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua ya anuncian altas para el Clausura 2026
25 de 25

Raúl García confirmó que volverá al Olimpia para el torneo Apertura tras el préstamo con UPNFM luego de no clasificar a la liguilla.
