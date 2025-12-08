Pedro Troglio dice quién es el favorito para ser campeón y lanza dardo a la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de salvar la categoría en la primera división de Argentina y renovar por un año con Banfield, el técnico Pedro Troglio regresó a Honduras para atender asuntos personales y compartir con amistades del fútbol. El extécnico del Olimpia ha sentido de inmediato el cariño de los aficionados y tiene muy presentes los recuerdos que vivió en tierras catrachas donde se convirtió en multicampeón.

Su estadía en Honduras coincide con el inicio de la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional que tendrá dos triangulares: Olimpia, Motagua y Real España en el grupo A mientras que el B contará con Marathón, Olancho FC y Platense. "Olimpia siempre es favorito, no quiere decir que vaya a ganar, Marathón hizo un gran campeonato. Los favoritos siempre son los mismos, los 4 grandes y los demás pueden sorprender", entró de lleno en la entrevista con TVC. Su primer título en Honduras fue el campeonísimo disputando un pentagonal, fue un cambio de formato novedoso, pero que tuvo mucha vigencia en los años de 1970 a finales del Siglo 20. Su punto de vista es letal y no dudó en cuestionar así a la Liga Nacional debido a la posibilidad de jugar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.