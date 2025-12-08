Fichaje en Olimpia: seleccionado nacional es la primera alta para el Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Confirmado! EL HERALDO conoció que José Raúl García, de 21 años de edad, está de regreso en el Olimpia para afrontar el torneo Clausura 2026 y la próxima edición de la Champions de Concacaf, convirtiéndose en la primera alta confirmada del club albo. El volante finalizó su préstamo con los Lobos de la UPNFM, donde firmó un semestre destacado que despertó el interés inmediato del cuerpo técnico merengue para reforzar la zona media tras las salidas registradas durante el reciente Apertura 2025.

El mediocampista llega con números convincentes: anotó cinco goles en 15 partidos y acumuló 1,055 minutos en el Apertura, cifras que reflejan su influencia en el esquema universitario. Su presencia constante, regularidad y capacidad para asumir responsabilidades ofensivas lo colocan como una opción ideal para un Olimpia que busca profundidad y variantes en todas las competencias que disputará en 2026.