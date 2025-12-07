Lobos UPNFM no pasa del 0-0 ante Real España y queda fuera de las Triangulares

Choluteca, Choluteca.- El último capítulo del Apertura 2025-2026 para los Lobos de la UPNFM terminó con tensión, nervio y un destino que se le fue de las manos.

El empate 0-0 ante el Real España en el Emilio Williams terminó por sepultar las aspiraciones universitarias, que estaban obligados a ganar para meterse en los triangulares.

La victoria del Olancho FC ante Choloma ya les apretaba el margen; dependían solo de sí mismos, pero el gol jamás apareció.

Desde el primer suspiro del partido quedó claro que la noche sería sufrida. A los dos minutos, Luis “Buba” López salvó al Real España con una reacción felina, presagiando una jornada donde los porteros serían protagonistas.

Lobos continuaba presionando y la jugada más peligrosa para la manada llegó de los pies de Roberto Moreira, pero Wesly Decas estuvo atento para rechazar el balón peligroso dentro del área.

A pesar de no jugarse nada, los aurinegros salieron a ganar. El joven de 16 años, Mike Arana estrelló el balón al travesaño en el minuto 31, además tuvo un mano a mano que Alex Güity rechazó para mantener las aspiraciones de la escuadra dirigida por Salomón Nazar.

La segunda parte se volvió un pulso emocional. Moreira estuvo cerca de anotar tras un error en salida de Carlos ‘Chapetilla’ Mejía. Luego, Samir Dolmo remató con peligro y el arquero de la Máquina fue una muralla deteniendo todo.

Nuevamente, Arana volvió a rozar el grito de gol con otro mano a mano ante Güity que ganó el arquero. Todo cambió al 65’, cuando Jhow Benavídez vio la tarjeta roja, dejando a Real España con 10 y desatando la ilusión local.

La manada lo intentó, pero no pudo romper el arco de ‘Buba’ López. Incluso al último minuto Arana tendría una oportunidad de sepultar a los universitarios, no obstante, Alex reafirmó que la experiencia predomina y detuvo el disparo del jovencito de 16 años.

Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores universitarios cayeron al césped, conscientes de que la clasificación se les había escapado entre las manos.

Los Lobos pelearon hasta el último aliento, pero la tarde estaba escrita para no celebrar. El Real España, por su parte, resistió y cerró de forma digna su fase regular, a la espera del sorteo de las triangulares.