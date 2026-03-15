Génesis PN vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Paz, Honduras.- El Génesis PN recibe este domingo al Olimpia en el estadio Roberto Suazo Córdova, escenario donde los “caninos” ya saben lo que es darle un golpe histórico al conjunto capitalino. En el torneo Apertura 2025, el equipo paceño sorprendió al golear 6-2 al cuadro dirigido por Eduardo Espinel, resultado que aún permanece fresco en la memoria y que hoy intentarán repetir para salir de la parte baja de la tabla.

El conjunto merengue llega a este compromiso ubicado en la quinta posición con 15 puntos, una situación poco habitual para el actual bicampeón de la Liga Nacional, que busca recuperar terreno y acercarse a los primeros lugares del torneo Clausura 2026.

Por su parte, los “caninos” atraviesan un momento complicado en la temporada. Génesis PN se encuentra en la octava posición con apenas 10 unidades y además pelea por alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada, por lo que sumar en casa se vuelve una necesidad urgente.

El encuentro sufrió una modificación de horario a última hora y finalmente se confirmó que se disputará a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.