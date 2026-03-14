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Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón gana y se mete a la pelea

El Marathón logró sumar importante triunfo sobre los Lobos de la UPNFM y se empieza a meter en primeros puestos

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 17:47
Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón gana y se mete a la pelea

El Marathón, equipo subcampeón del fútbol hondureño ha tenido un arranque regular en el torneo Clausura.

 Foto: El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional. Todo comenzó en la 'ciudad industrial' con el triunfo del Marathón sobre los Lobos de la UPNFM.

El equipo del argentino Pablo Lavallén se llevó el triunfo en el Yankel Rosenthal con goles de Isaac Castillo y Nicolás Messiniti ante los de Salomón Nazar.

Marathón derrota en el Yankel a una UPNFM que se quedó con dos jugadores menos

La jornada continúa con la visita del Real España de Jeaustin Campos ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé.

Se cierran los partidos de este sábado con el juego entre el CD CHoloma ante el Juticalpa FC. Los 'maquileros' tienen que ganar si quieren empezar a salir de la zona de descenso.

EN VIVO: Olancho FC y Real España se están enfrentando por la Liga Nacional

Todo se cierra el domingo en La Paz con el Génesis ante el Olimpia y en La Ceiba con el partido de Victoria contra el Platense.

Tabla de posiciones

Jornada 12
Marathón 2-0 UPNFM
Olancho FC 0-0 Real España
CD Choloma vs Juticalpa FC 7:30 PM
Génesis PN vs Olimpia 3:00 PM
Victoria vs Platense 7:30 PM

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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