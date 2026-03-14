Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón gana y se mete a la pelea

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional. Todo comenzó en la 'ciudad industrial' con el triunfo del Marathón sobre los Lobos de la UPNFM.
El equipo del argentino Pablo Lavallén se llevó el triunfo en el Yankel Rosenthal con goles de Isaac Castillo y Nicolás Messiniti ante los de Salomón Nazar.
La jornada continúa con la visita del Real España de Jeaustin Campos ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé.
Se cierran los partidos de este sábado con el juego entre el CD CHoloma ante el Juticalpa FC. Los 'maquileros' tienen que ganar si quieren empezar a salir de la zona de descenso.
Todo se cierra el domingo en La Paz con el Génesis ante el Olimpia y en La Ceiba con el partido de Victoria contra el Platense.