Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón gana y se mete a la pelea

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional. Todo comenzó en la 'ciudad industrial' con el triunfo del Marathón sobre los Lobos de la UPNFM.

El equipo del argentino Pablo Lavallén se llevó el triunfo en el Yankel Rosenthal con goles de Isaac Castillo y Nicolás Messiniti ante los de Salomón Nazar.